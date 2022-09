No sin mi coche: las restricciones al automóvil para luchar contra el cambio climático son las peor percibidas, según el CIS

Al margen del 'ruido' político que provoquen estas medidas o quién las plantee, a los españoles les parece mayoritariamente bien que para luchar contra el cambio climático se suba el aire acondicionado o se baje la calefacción, como defiende el Gobierno, o se bonifique a los consumidores que ahorren energía, como pide el PP. En lo que no hay una opinión favorable clara y sí la mitad de la población en contra es en las medidas que tienen que ver con restringir el uso del coche. La mitad de lo españoles no quiere saber nada de reducir la velocidad por carretera o de limitar la circulación en ciertas zonas a coches que no sean eléctricos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este jueves un sondeo que incluye una pregunta sobre las medidas más adecuadas para combatir el cambio climático. Sus respuestas reflejan un consenso mayoritario a favor de todo tipo de acciones, las promueva quien las promueva e independientemente de que hayan provocado más o menos polémica. Esta uniformidad se rompe solo en las dos opciones que hacen referencia a utilizar menos el coche o no en toda su capacidad.

Entre las medidas que más apoyo concitan está el aumento de subsidios para que los hogares y empresas mejoren la eficiencia energética porque el 86,7 y el 74,3% respectivamente se muestra bastante de acuerdo o muy de acuerdo. El 72,3 está muy o bastante de acuerdo con dar "premios o bonificaciones" para industrias y empresas que reduzcan su consumo. Y el 90,2% ve favorablemente incentivar el uso de transporte público.

Los encuestados por el CIS también están claramente a favor -a través de contestaciones de estar "muy de acuerdo" y "bastante de acuerdo"- de dos medidas que en julio provocaron mucho revuelo, que el aire acondicionado no baje de 27 grados y que la calefacción se ponga como mucho a 19. Si bien prefieren la medida de la calefacción (un 62% muy o bastante a favor) sobre el aire (el 57,4% frente al 39,9% que está poco o nada de acuerdo), también en este caso parece que la opinión es favorable. También la del 62% que se muestra de acuerdo con "restringir la calefacción a determinadas zonas

La cosa cambia cuando se pregunta por el uso del coche. En las dos opciones que se dan para reducir emisiones las respuestas están tan divididas como para reflejar prácticamente un empate entre quienes están muy a favor, bastante a favor, poco de acuerdo o nada de acuerdo.

Así, a la propuesta de "limitar la circulación de coches no eléctrico en días determinados en ciudades", el 26,1% se muestra bastante de acuerdo y el 25,5% poco de acuerdo con ello. El 22,7%, muy de acuerdo y el 21%, nada de acuerdo.

Las respuestas vuelven a estar muy ajustadas en la opción de "reducir la velocidad en carretera para consumir menos carburante". El 24,2% se muestra muy de acuerdo; el 27,4%, bastante de acuerdo; el 24,5%, poco de acuerdo, y el 21,6%, nada de acuerdo.