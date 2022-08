Los comercios recelan de los topes de temperatura aunque creen que no supondrá "demasiado cambio" adaptarse a las medidas

En las calles de la capital madrileña existen miles de tiendas, establecimientos y hoteles que tendrán que ceñirse a las nuevas medidas del plan energético del Gobierno. El aire acondicionado no podrá estar por debajo de los 27 grados, las puertas de acceso a los locales deberán permanecer cerradas mientras esté en funcionamiento el aire o la calefacción y las luces de los escaparates se apagarán a las 22:00 horas. Estas son algunas de las normas que ha adoptado el gobierno y que influyen directamente en los comercios, teatros y edificios públicos de la ciudad de Madrid.

A pesar de la diferencia de opiniones que ha suscitado el plan, el sector del comercio, afectado especialmente por estas medidas, no es de los más críticos. Según el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, el sector es el "primer interesado en el ahorro de energía". En cualquier caso, sí cree que el Gobierno debe "respetar la libertad de empresa", al tiempo que opina que los topes de temperatura no le parecen "la mejor solución".

Pese al revuelo mediático causado por el anuncio, muchos comercios están concienciados y no creen que vaya a influir de forma negativa en sus negocios. "Al leerlas por primera vez nos dimos cuenta que en nuestro caso ya realizábamos prácticamente todo tal cual nos lo han transmitido, por lo que no va a suponer demasiado cambio la adaptación de las medidas", señalan desde Loreak Mendian, una popular tienda de ropa situada en la calle de Santa Bárbara.

Desde que comenzó a plantearse el plan del ahorro energético muchos comerciantes sucumbieron al miedo por la incertidumbre, pero tras revisar la letra pequeña de la normativa, tienen más claro cómo actuar y se ha disipado el malestar inicial. Uno de los puntos que más preocupa a los establecimientos es la temperatura del aire acondicionado, que no debe ser inferior a 27ºC y temen que no sea suficiente para combatir las altas temperaturas en el último mes. "Esta era una de las pocas medidas que no cumplíamos a día de hoy. A priori, parece una temperatura demasiado alta para combatir el calor, pero tendremos que ponerla en práctica y recoger las opiniones tanto de trabajadoras como de clientes", explican desde este establecimiento.

Otra de las medidas que preocupa a los negocios es el cierre de las puertas si está en uso el aire acondicionado o la calefacción, aunque ven menos problemática la falta de alumbrado a partir de las 22:00 horas y no creen que influya significativamente más allá de que la zona de tiendas parezca "más triste".

"En nuestro caso, como tienda de lencería, no nos afectará tanto la falta de alumbrado ya que nosotras ya la llevábamos, en cierto modo, a cabo. Otra cosa es que la zona comercial parezca más triste... pero no es el tema que estamos tratando. Por otro lado, la puerta cerrada o los 19ºC de invierno pueden afectarnos más, como digo, por ser una tienda y parecer que está cerrada o por ser incómodo cambiarse y probar ropa interior a menos de 20ºC", explican desde Dama de Copas, una tienda de lencería ubicada en el barrio de Chueca.

Otro de los sectores que se verán más afectados por el plan de recorte energético es el hotelero, que teme que "perjudique al turismo". Fuentes de la Asociación Hotelera de Madrid (AEHM) tildan la medida de "improvisada" y, en un comunicado, han considerado que "no deben tomarse medidas de una manera tan acelerada", a pesar de que la importante crisis energética que vive Europa.

La regulación de aires acondicionados y calefacciones y el apagado de luces a partir de las 22:00 horas entrarán en vigor en un plazo de siete días, a partir del 9 de agosto. Pero, ¿qué ocurre si no se cumplen las medidas? Las encargadas de vigilar el cumplimiento son las comunidades autónomas, por lo que la penalización que se aplique también podría depender del grado de control de cada región.

Los comercios están decididos y ven las medidas como importantes para concienciar sobre el ahorro energético, pero coinciden en que no deben centrarse en la obligatoriedad. "Creemos que es beneficioso concienciar a la gente en materia de eficiencia energética, sin embargo, creemos más en la educación y recomendación que en la obligación", señalan desde Dama de Copas.