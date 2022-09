El diputado del PP Alberto Casero se vuelve a equivocar y vota a favor de investigar al Gobierno de Rajoy por la 'operación Cataluña'

El diputado del PP por Cáceres Alberto Casero se ha vuelto a equivocar y ha votado este jueves en el Pleno del Congreso a favor de crear una comisión de investigación sobre las supuestas actuaciones de la conocida como política patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy contra políticos independentistas catalanes.

Según ha adelantado eldiario.es y figura en el diario de sesiones del Pleno de la Cámara Baja, Casero aparece en el bloque de los diputados que han dado el sí a la creación de dicha comisión, junto al PSOE, Unidas Podemos, ERC, Grupo Plural, PNV, EH Bildu y varios partidos del Grupo Mixto.

En total, 191 votos, más que suficiente para aprobarla, por lo que el apoyo de Casero no resultaba decisivo para que saliera adelante, como sí ocurrió con la reforma laboral. En contra han votado PP, Vox, Ciudadanos y el resto del Grupo Mixto. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, se ha abstenido.

La iniciativa llevaba la firma de ERC, Bildu y Más País y el enunciado pedía en concreto la "creación de una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada operación Cataluña".

No es infrecuente que de vez en cuando los diputados y senadores puedan confundirse en votaciones en las Cortes. Sin embargo, Casero hoy es noticia porque fue el diputado gracias al cual el Gobierno sacó adelante el pasado mes de febrero una votación tan decisiva como la de la reforma laboral. Tras el no de ERC y las dudas de UPN -que finalmente votó en contra-, los apoyos a ese proyecto se avecinaban muy ajustados, pero el diputado por Cáceres erró al darle al botón de su escaño, lo que permitió que el decreto saliera adelante por solo un voto de diferencia.

Por esa votación tan polémica, el PP y Vox presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), que han sido admitidos a trámite, contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no permitir que Casero repitiera su voto. En un principio, el PP alegó que había habido un error informático, pero después tuvo que admitir que el diputado se había equivocado, pero Batet no les dejó corregir el voto porque no se hace en ningún caso.