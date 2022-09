Qué tipo de cinturón le pega más a mi 'look': trucos para elegir el grosor o el color de este complemento imprescindible

Uno de los must en el fondo de armario, a parte de unos vaqueros, es un cinturón. Pero, ¿vale solo con tener uno negro que combine con todo? A efectos prácticos sí, no obstante, en los últimos años se ha convertido en un accesorio clave para completar un look. De hecho, podemos arruinar muchos outfits por combinar mal este complemento de nuestras cinturas y del mismo modo un traje o un conjunto mal escogido puede pasar a considerarse aceptable si elegimos bien un cinturón. Así que toma nota de estos trucos para sacarle partido a este complemento y elegir muy bien el tuyo.

El primer truco es que, por regla general, el cinturón debería ser del mismo tono que los zapatos. Si los zapatos (¡o zapatillas!) son de tonos verdes, por ejemplo, el cinturón debería llevar también ese color. Y si ya nos centramos en casos muy formales en los que queremos destacar, el color de la hebilla no está de más que coincida con el del reloj. No obstante, para el día a día con calzado y cinturón es suficiente.

El Corte Inglés ayuda mucho en esta tarea de encontrar el cinturón ideal para los diferentes looks y desde 20deCompras te recomendamos que elijas muy bien el cinturón que combine con el calzado que más utilices en tu día a día. Si eres de zapatillas, por ejemplo, también estás de suerte. Mira este ejemplo.

En tonos rojos y azules cinturón de Tommy Hilfiger y zapatillas New Balance. Fuente: El Corte Inglés. Montaje: 20deCompras vía Canva.

Sin embargo, si eres más de zapatos, pero huyes de los cásicos de color negro, este cinturón de Sfera seguro que te llama la atención y no solo por su precio (¡14 euros!) sino por sus tonos azules. Aunque, siempre puedes lanzarte hacia algo más elegante como los modelos de la marca Pertegaz también disponibles en El Corte Inglés.

En tonos azules: cinturón de Sfera y zapatos de Roberto Ley. Fuente: El Corte Inglés. Montaje: 20deCompras vía Canva.

¿Y el tamaño?

En cuanto al tamaño, un cinturón será más informal cuanto más ancho sea, aunque últimamente esto está cambiando y depende más de con qué lo combines. No obstante, es mejor reservar los cinturones estrechos y finos para las ocasiones más formales. Y si quieres lucir camisa blanca y cinturón negro con unos vaqueros, te recomendamos este modelo de la marca Green Coast.

¡Modelo reversible de Green Coast! El Corte Inglés

