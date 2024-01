El dispositivo que hace que tu bebé se duerma sin necesidad de mecer el carrito

La llegada de un nuevo miembro a la familia hace que cambiemos el chip y queramos tener todas las comodidades para nuestro bebé. Bien es cierto, que algunos puede ser caprichos entre la gran variedad de inventos que existen. Pero algunos pueden llegar a ser muy útiles, como los calientabiberones portátil, para que no tengamos que depender de microondas y fuegos. Eso sí, es posible que al dejarnos llevar por esta inventiva terminemos con el bolsillo resentido.

Pero en 20deCompras estamos aquí para ayudarte y ofrecerte aquellos artículos que, de verdad, nos parecen que merecen la pena. Con esta premisa, hoy te acercamos un invento de lo más curioso que creemos que puede facilitar (¡y mucho!) la vida. Te interesa si, cuando vas de paseo con tu hijo, este no se calma o no se duerme si no estás meciendo su carrito, un movimiento que termina por agotarnos. Sin embargo, hemos descubierto un dispositivo que lo mece por ti, Rockit, la mecedora automática que se adapta a todos los carritos y sillas de paseo.

Así funciona la mecedora automática

Este dispositivo mece el carrito por nosotros. Amazon

Este dispositivo, con un diseño compacto, se engancha en posición vertical en el manillar del carrito, normalmente en un lateral y es apto hasta para carritos dobles. Dispone de ciclos de balanceo de 30 minutos para calmar y dormir al bebé sin que tengamos que mover la silla nosotros. Basta con colocarlo, encenderlo y ajustar la velocidad para que comience el movimiento que relaje el pequeño.

Según la descripción del producto, el nivel de vibración que emplea está diseñado para imitar el balanceo manual. Por supuesto, su motor es silencioso para que no despierte al bebé ni nos moleste a nosotros y las pilas tienen una duración de unas 60 horas (en la velocidad más lenta). Además, es resistente al agua para que no se estropee si llueve.

A nosotros nos ha conquistado, pero a más de 4.600 usuarios de Amazon también, puesto que este artículo ha recibido más de 4 estrellas doradas sobre 5. Las familias destacan que cumple su función y que las baterías duran realmente, lo que se detalla en la descripción. Otros señalan que es la solución perfecta para descansar

