Los auriculares inalámbricos más modernos y divertidos tienen ojos animados que indican la carga de los 'wearables'

La mayoría de personas se ha pasado ya al lado cómodo gracias a los auriculares inalámbricos que no se enredan ni enganchan como los tradicionales y no ocupan casi espacio. Pero, si tienes que renovar tus airpods o te has cansado de ellos puedes dar un paso más allá y hacerte con los más modernos y molones. No te conformes con un gadget cuya caja de carga, donde se guardan los auriculares, sea lisa y sosa porque los de la marca Black Shark tienen un ¡par de ojos led animados!

Sí, has leído bien, existen en el mercado unos auriculares inalámbricos cuya caja de carga tiene unos ojos animados que te indican cuánta batería les queda. Desde los ojos de lucifer en el modelo amarillo hasta unos con corazones si prefieres el color morado. En definitiva, estos auriculares sí que son diferentes a todos los que hay en el mercado, no necesitarás personalizarlos porque ya lo están.

El modelo Lucifer T10, por ejemplo, enriquece tu experiencia visual y proporciona una aspecto personalizado con este par de ojos que dan miedo. Además, la calidad de sonido estéreo es excepcional y tienen controladores afinados a 10 milímetros de alto rendimiento para un sonido muy potente y equilibrado. Si eres gamer, por ejemplo, escucharás los sonidos más escondidos de los videojuegos y lo harás con más detalle.

Compatibles tanto con Android como con Apple. Amazon

¡Ahora rebajados!

Lo mejor es que hoy cuestan menos de 26 euros, por lo que la apuesta por los auriculares más molones y cute del mercado es segura y económica. Gracias a casi el 30% de descuento, todos sus modelos están rebajados, desde el Lucifer hasta el de color púrpura. Sus controles son táctiles y muy fáciles de aprender. Por ejemplo, si quieres activar el modo juego solo tendrás que tocar tres veces el auricular.

