Una grabación oculta en prisión da un giro a la investigación sobre quién mató en 2018 a una joven en Zaragoza

Después de casi cuatro años del asesinato de María Marian (28 años) el 21 de noviembre de 2018 y cuando estaba solo pendiente establecer la fecha del juicio, la juez que instruye el caso acaba de recibir una grabación clandestina con un teléfono móvil en la prisión de Zuera que podría dar un giro importante a la investigación, según adelanta Heraldo de Aragón.

El diario asegura que el vídeo fue grabado a escondidas por Aivaras S., el sicario lituano al que un guante de látex con restos de disparo hallado en el escenario del crimen señalaba hasta ahora como presunto responsable del disparo que acabó con la vida de la víctima.

En las imágenes es ve a otro de los ocho encausados por este homicidio. Se trata de, Juan E. O., también en prisión provisional por estos hechos, quien ignorando que estaba siendo grabado llega a reconocer en varias ocasiones que fue él quien apretó el gatillo y escondió después el arma. "Yo no quería matar, yo no quería matar… Los nervios, los nervios… Me pegó el puñetazo y me cegué", se escucha decir a Juan E. O. "Fue sin querer, fue sin querer, no fue queriendo… Yo quería tirar a la pierna, se levantó y... Yo no quería matar, fueron los nervios", insiste.

El asesinato de Marian se produjo cuando la víctima, acompañada por su hermana, llegaba en coche a su domicilio, situado en el zaragozano barrio de Movera, y así se conoce al caso, como "crimen de Movera".

El lituano insiste en varias ocasiones al zaragozano para que reconozca que disparó accidentalmente, algo que desde luego a él le favorece, señala Heraldo de Aragón. Sin embargo, en la grabación queda claro que su interlocutor no está por la labor: "Yo voy a decir que no sé nada, no hay pruebas", manifiesta primero. "Yo no me lo voy a comer, yo no me lo voy a comer", repite después, invitándolo a preparar una estrategia conjunta en la que todos los imputados nieguen su participación en el crimen.

La grabación que ya tiene sobre su mesa la juez dura nueve minutos y parece haber sido hecha en el gimnasio de la prisión de Zuera.