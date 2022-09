Ribera se queda también sin el apoyo expreso de Alemania al insistir en el Midcat ante el resto de ministros de energía de la UE

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado de nuevo en Bruselas la necesidad de construir el gasoducto Midcat y, una vez más, ha vuelto a perder un aliado, el que tenía más peso. En este caso, Alemania, que después del previsible portazo de Francia la semana pasada, seguido del cambio de postura de la Comisión, ha ignorado el proyecto que abandera España en la misma reunión.

Tal y como dijo que haría, Ribera ha reiterado en el Consejo extraordinario de Energía que se ha celebrado este viernes en Bruselas la necesidad de construir esta infraestructura -que tendería un tubo que uniría la península ibérica con Alemania por suelo francés y que podría transportar gas natural y, en futuro hidrógeno- como una forma de que la UE esté preparada para afrontar, no este invierno, sino el que siguiente, el de 2023-24.

Ante el resto de ministros, ha pedido que se tenga en cuenta "aquellas que pueden reforzarse para estar preparados" y, en concreto, ha pedido al grupo de alto nivel de la Comisión que trabaja sobre interconexiones que incluya en su "mapa" aquellas que puedan ser oportunas "para llegar a las mejores condiciones al invierno 2023-24, tanto en materia eléctrica y de gas".

Ribera no ha pronunciado la palabra "MidCat" en su intervención, porque tras la confirmación de que Francia no está dispuesta a su construcción, al Gobierno le quedan ya pocas dudas de que el proyecto no tiene posibilidades de salir adelante. En su lugar, amplía el espectro para pedir un "estudio técnico" a la Comisión sobre interconexiones eléctricas y también de gas "alternativas", porque vuelve con fuerza la idea de construir un gasoducto submarino que una Barcelona y Livorno.

Alemania lo ignora

Quien tampoco ha dicho "MidCat" ni se ha referido a interconexiones con España ha sido el ministro alemán de Economía y Protección del Medio Ambiente de Alemania, Robert Habeck. El proyecto del MidCat retomó fuerza el pasado mes de agosto precisamente porque el canciller Olaf Scholz empezó a promoverlo y hace semanas volvió a defenderlo al lado de Pedro Sánchez en una rueda de prensa conjunta cerca de Berlín.

Sin embargo, en el Gobierno asumen que con Francia fuera de la ecuación, Alemania no dará una batalla que sabe que no hay posibilidad de ganar. Este viernes, Habeck ha hablado de las posibilidades de hacer llegar a Alemania gas desde Países Bajos o vertiendo a su sistema el gas que ya ha ido almacenando. Pero nada de España, de la península ibérica o de una interconexión por Francia.