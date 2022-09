Lesmes amenaza a Sánchez y Feijóo con tomar "decisiones" que no le gustan si no solucionan "de urgencia" el bloqueo del CGPJ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha reclamado este miércoles en la apertura del año judicial que Gobierno y oposición solucionen "de urgencia" el bloqueo "insostenible" del órgano que preside. "Solicito que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o restituido en la plenitud de sus competencias. De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", ha advertido el magistrado.

Lesmes ha enunciado este miércoles un discurso contundente, claro y especialmente crítico con la clase política. El presidente del consejo de los jueces se ha extendido largo y tendido en su denuncia al bloqueo del CGPJ, caducado desde hace cuatro años por la incapacidad de PSOE y PP de llegar a un acuerdo, e inhabilitado desde marzo de 2021 por la Ley Orgánica 4/2021.

Respecto a la reforma exprés que Sánchez impulsó en julio para permitir el nombramiento de los dos vocales del TC (mientras el CGPJ permanecía incapaz de realizar otros nombramientos), Lesmes ha valorado "positivamente" la reculación del Gobierno. El magistrado ha criticado vehementemente, por el contrario, que el Gobierno mantenga la inhabilitación del Consejo para renovar al Supremo. "El Tribunal Supremo es un órgano esencial y debe poder ejercer sus competencias con normalidad", ha señalado.

El magistrado ha descartado, sin embargo, la posibilidad de una renuncia "en bloque" de los vocales del CGPJ, calificando esa posibilidad de "irresponsable".

Lesmes se ha referido a la iniciativa legislativa del Gobierno que inhabilitó el CGPJ para luego permitirle nombrar a vocales del TC como un "estropicio devastador" que ignora la "penosa" situación del Tribunal Supremo. "No se había producido una situación semejante en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos tan negativos, que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial", ha sentenciado Lesmes en un discurso realmente crítico con los políticos.

El acto de apertura se celebra tras unas jornadas turbulentas para el CGPJ, que se enfrentará el próximo jueves a la primera votación de los dos vocales del Tribunal Constitucional que el Gobierno le obliga a nombrar antes del 13 de septiembre. Los últimos días han dejado patente la dificultad del mandato del Gobierno, que Lesmes trata de cumplir a toda costa, pese a las amenazas de boicot del ala conservadora del órgano de los Jueces.

El pasado lunes El Mundo publicó una información asegurando que el Ejecutivo estaba presionando a Lesmes para que se renueve el TC a cambio de facilitarle a él mismo un puesto en el tribunal de garantías.

La información, que causó indignación en las filas del Partido Popular, fue negada el mismo lunes por Lesmes. El presidente del CGPJ aseguró no estar interesado en el cargo que supuestamente le ofrecía el Gobierno. "En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato. Lo saben porque se lo he puesto yo de manifiesto", zanjó el magistrado.

Respecto a los intereses que mueven a Lesmes a sacar adelante la votación de los vocales, él mismo declaró el pasado lunes que se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga "en rebeldía" y a que "debe cumplir la ley aunque no le guste".

Lesmes sabe, a pesar de todo, que no las tiene todas consigo en la renovación del TC y que el consenso entre los vocales es difícil de conseguir, más aún en el plazo indicado por el Gobierno.