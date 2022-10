Si tienes un gato, seguramente te hayas fijado en que tiene una manía bastante curiosa de subirse a cualquier mueble alto que tenga a su alcance. ¿Te has preguntado alguna vez el por qué de ese comportamiento? Es algo que comparten todos los gatos y tiene una explicación relacionada con su vida en la naturaleza.

El gato que solemos tener como mascota en casa viene del Felis silvestris, un ancestro solitario y cazador del que, a través de numerosos estudio, hemos aprendido cómo son nuestros mininos caseros y por qué tienen comportamientos como el rascado o, en este caso, por qué sienten predilección por las alturas.

Según explica Fátima Blanco, veterinaria especializada en Medicina Felina, hay varias razones: sirven de atalayas de observación, son zonas seguras para ellos y lugares donde pueden descansar.

"En la naturaleza, es una manera de poder vigilar a sus presas sin que éstas lo perciban", detalla Blanco. "Otro motivo es que como por su tamaño también pueden convertirse en presa de otros animales, estos lugares altos se convierten en zonas seguras, ya que, y, dada su agilidad, pueden alcanzar estos sitios fácilmente para poder escapar".

Por último, el motivo más común en gatos caseros (ya que la mayoría no realiza la actividad de cazar y, por supuesto, no son presa de ningún otro depredador, es que "son áreas en las que pueden descansar sin ser molestados y relajarse totalmente".

"Por regla general, todos los gatos deberían tener preferencia por las alturas, de hecho, una de las formas para valorar si un animal tiene dolores osteoarticulares es observando si suben o no a los sitios con dificultad o dejan de hacerlo", añade la veterinaria. "De no hacerlo, sería un indicativo de que algo no va bien y habría que revisar".

Por lo tanto, cualquier experto en gatos recomendaría ofrecer opciones seguras para que sus mininos puedan tener estos lugares de tranquilidad y seguridad sin correr ningún riesgo de caída o lesión. "Las estanterías y sitios a los que pueden subirse deben ser estables", recomienda Blanco. "También pueden estar en objetos con base ancha o bien ancladas a la pared, para evitar accidentes".

"En cualquier caso, deben estar lejos de ventanas, especialmente si no están protegidas, para evitar que salten (siempre hay que tener cuidado con las ventanas y terrazas para evitar caídas por el síndrome del gato paracaidista)", añade la experta en medicina felina.

Hay muchas opciones para poner en los pisos, "desde árboles rascadores hasta la creación de ambientes de escalada con estantes flotantes y refugios en la altura", señala Blanco. "Los árboles, cuanto más altos sean, mejor, especialmente si vienen con rascador, ya que los gatos aparte de afilarse las uñas, los utilizan para estirar la musculatura", concluye.