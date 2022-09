Sánchez y Feijóo entran en precampaña con un cara a cara que ambos dan ya por ganado

Faltan nueve meses para las elecciones autonómicas y municipales y, previsiblemente, más de un año para las generales. No obstante, el clima bajo el que ha empezado el curso político es el de una precampaña electoral que durará hasta que se abran las urnas. Es el tono bajo en el que parecen pronunciarse ya tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se han dado cita en el Senado este martes en el que será su primer debate, que ambos dan ya por ganado: Moncloa señala que servirá para "demostrar" que el líder gallego no tiene proyecto y los populares dicen que el hecho de celebrar el encuentro ya es un triunfo, además de recordar que Sánchez ha hecho suya la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%.

"Nos va a servir para contar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer", señalan fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo, que no avanzan si habrá anuncios, un extremo que es probable y con el que Sánchez lograría llevarse el foco. Según las mismas, la cita -que comenzará a las cuatro de la tarde en el Senado- será clave para confrontar proyectos, aunque aseguran que Feijóo no cuenta con ninguno. No, al menos, en materia energética, que es de lo que versará gran parte del debate. Las fuentes remarcan que "ya en julio" hubo un Debate sobre el estado de la Nación para hablar de política general.

De hecho, esto fue objeto de polémica la pasada semana debido a la errática forma del Ejecutivo de gestionar la petición de Feijóo de debatir. Primero dijeron que el presidente estaría "encantado". Más tarde, redujeron la cita a una sesión de control como cualquier otra. Finalmente, el propio Sánchez registró una petición de comparecencia en la que el formato es algo similar al Debate del estado de la Nación. Feijóo -y el resto de grupos- tendrá 15 minutos de intervención y otros cinco para la réplica. El presidente contará con tiempo ilimitado. Con todo, en dicha intervención hablará del plan energético, de su "perspectiva territorial", así como "del contexto económico y social del mismo".

Contra ello volvió a cargar este lunes el líder popular durante un desayuno organizado por Europa Press. Y es que el senador dispone de 15 minutos y otros cinco para la réplica, tal y como dicta el reglamento del Senado, para debatir con un Sánchez con tiempo ilimitado: "No es muy equilibrado". Fuentes populares, incluso, acusan a Pedro Sánchez de "constreñir" el debate, dado que en 2020 "no puso límites" para hablar con Javier Maroto (PP).

El presidente popular precalentó la jornada política este lunes, en un acto en el que dio por ganado el careo del día siguiente, y aprovechó para pedir al líder socialista que "recapacite" y adelante las elecciones. "El debate de mañana [hoy] ya ha servido porque [Pedro Sánchez] ya ha aceptado bajar el IVA del gas al 5%; sin debate ya tenemos avance". Este era el tono confiado en el que se pronunció Núñez Feijóo, el mismo que corroboraba su entorno más próximo a la salida del evento.

Según avanzó Feijóo este lunes, el objetivo del debate que él mismo solicitó es "conversar, dialogar y proponer" medidas al presidente, que es precisamente lo que le ha "animado" a pedir subir a la tribuna, tal y como aseguró el popular. Para el líder de la oposición, el debate de este martes, que protagonizará junto con el presidente socialista, puede servir de "inicio de un cambio de tono del Gobierno y un Gobierno que se abra a negociar con el principal partido de la oposición, saltándose así los vetos de sus aliados parlamentarios".