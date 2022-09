PSOE y PP rechazan la idea de Díaz de pactar topes de precios a los alimentos básicos y Podemos pide hacerlo con o sin acuerdo

La propuesta de Yolanda Díaz de establecer topes de precios a los alimentos básicos a través de un acuerdo con las grandes distribuidoras, no convence a la patronal, pero tampoco a PSOE y PP, que este lunes descartaron aplicar la medida y, en el caso de los populares, la descalificaron asegurando que se trata de una "ocurrencia". Por su parte, Podemos afirmó que sí ve con buenos ojos la propuesta, pero presionó a Díaz apuntando que el Gobierno debe legislar en ese sentido aunque las grandes empresas mantengan su negativa a limitar los precios.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la patronal del sector, ha rechazado que las grandes cadenas estén "haciendo negocio" con subidas desorbitadas de sus precios debido a a la inflación, como planteó Díaz este lunes en una entrevista en eldiario.es. Por tanto, parece muy complicado que la patronal acceda a negociar con la vicepresidenta una rebaja de los precios de productos básicos.

Y ni PSOE ni PP parecen tampoco dispuestos a apoyar una medida que, entienden, atenta contra la libertad de mercado. "No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", aseguró en este sentido el ministro de Agricultura, Luis Planas, que además puso en duda que sea siquiera legal establecer topes de precios en un sector no regulado.

Y "tampoco es deseable", apuntó Planas, que se limitó a pedir responsabilidad a las grandes cadenas para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible". Eso sí: el titular de Agricultura defendió que, al menos por ahora, "todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta" y no están consiguiendo beneficios extraordinarios gracias a una subida generalizada de los precios aprovechando la inflación.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exigió al Gobierno y a Díaz "más seriedad y menos ocurrencias". Y también se pronunció sobre la propuesta el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que admitió que la idea de limitar precios de los alimentos básicos "puede sonar bien", pero a su juicio está planteada "sin ningún tipo de rigor ni de trabajo detrás".

Podemos pide actuar aun sin pacto

Ni siquiera entre sus socios ha encontrado Díaz un apoyo sin fisuras a su posición. Podemos se mostró este lunes escéptico sobre la posibilidad de que el Gobierno alcance un "acuerdo" con las grandes cadenas distribuidoras de alimentos para limitar los precios a los que venden productos básicos como el pan, la leche, los huevos o la fruta. Y, aunque los morados comparten el fondo de la propuesta, también señalan que, para que realmente ese alivio pueda llegar a los bolsillos de los consumidores si las distribuidoras se oponen, Díaz debe "tomar decisiones" y presionar dentro del Ejecutivo para que éste legisle y ponga precios máximos a los alimentos.

Así lo expresó el portavoz orgánico de Podemos, Pablo Fernández, preguntado sobre la opinión del partido en relación a la propuesta de la vicepresidenta, que Podemos no conocía pero que les suena "sensata". "Nosotros propusimos hace unas semanas crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de distribución, que están teniendo beneficios extraordinarios", y con lo recaudado ofrecer "cheques a las familias" vulnerables para garantizar su acceso a la cesta básica de la compra, recordó el portavoz para insistir en que Podemos ve con buenos ojos la idea.