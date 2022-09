A la hora de adoptar un cachorro de perro, es muy importante tener en cuenta el proceso de destete natural que realizan cuando está con la madre, es decir, no podemos dejarles solos ya que eso afectará al vínculo que estamos empezando a forjar y podría causar problemas de conducta futuros en el animal, como la ansiedad por separación.

Aunque en muchas ocasiones hemos escuchado aquello de que "el animal se puede quedar solo", la realidad es que no es nada recomendable que nuestro pequeño y recién llegado perro pase horas y horas solo, ya que puede generarle muchísima inseguridad y miedos, tal y como nos cuentan Víctor Padilla y Alba Fernández, de la empresa de educación canina Olfateando El Mundo.

"Cuando nuestros cachorros llegan con apenas dos meses en el mejor de los casos a nuestras casas, no somos conscientes de que nosotros, los humanos, somos unos desconocidos para ellos", explican los educadores caninos. "Ellos están dejando a su madre, que debería ser su apoyo máximo durante sus primeros meses, junto a sus hermanos y están abandonando también el lugar donde él ha nacido y se ha desarrollado".

Si lo pensamos un poco, se trata de un cambio muy grande por lo que no es de extrañar que tenga miedo o esté intranquilo y, al principio, tendrán que pasar por un proceso de adaptación, como lo haría también cualquier ser humano.

"Cuando nosotros acompañamos al cachorro en su llegada al hogar estamos pretendiendo hacer la misma función de la madre cuando hace el destete natural, que consiste en que los cachorros por sí mismos vayan alejándose de la madre y vayan explorando", cuenta Padilla. "Eso es un proceso natural para ellos y todos lo hacen en mayor o menor medida".

Por este motivo, es muy importante acompañar al animal, además de la obviedad de que necesitan contacto, cariño y afecto en esos momentos, lo que evitará que las primeras tomas de contacto con la casa sean negativas.

"Igualmente, es importantísimo que los dos primeros meses los cachorros estén con su madre", añade Fernández. "En caso de que el cachorro llegue con un mes y medio o menos a nuestra casa puede crear muchos problemas a la larga".

Desde Olfateando El Mundo recomiendan que cuando se adopte o adquiera un cachorro, se cojan también un par de semanas de vacaciones (siempre que sea posible) para poder estar con el animal a su llegada al nuevo hogar. "Lo ideal es no tener prisa y dejar que el cachorro vaya abriendo el espacio que él necesite, pero los humanos siempre vamos a prisas y no podemos coger vacaciones, por lo que tenemos que acelerar ese proceso un poquito", comentan los educadores.

Pero, ¿cómo podemos hacer eso? "Yéndonos de forma sutil a otras habitaciones y volviendo en cuestión de segundos, es decir, ir haciendo desapariciones progresivas y, sobre todo, actuando con normalidad", detallan los especialistas. "Eso de dejarlos llorar es un mito que se ha extendido muchísimo y no es un método efectivo, ya que el hecho de que no atendamos su miedo genera un conflicto y una mala asociación con nosotros".

Si no acompañamos a nuestros cachorros adecuadamente a su llegada a nuestro hogar, se pueden generar miedos y crearse una relación un poco tóxica. "Que el cachorro sienta esa ansiedad cuando no estamos y que tampoco se sienta cómodo en nuestra presencia", añaden.

Aunque pueda parecer que haciendo todo este proceso el perro generará una dependencia hacia nosotros, la realidad es la contraria. "Si realizamos esas salidas naturales y progresivas sin que el cachorro sienta ansiedad esa dependencia nuestra no sucede", asegura Padilla. "Hay que pensar que lo importante no es la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros perros si no cómo están ellos cuando no estamos juntos".

"Hay que conseguir que el cachorro (o cualquier perro) vea que cuando estamos fuera no pasa nada y que volvemos. Esto se consigue a base de repeticiones, pero eso sí, siempre partiendo de que el perro esté en un estado emocional adecuado", concluye Fernández.