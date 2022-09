¿Pueden prohibirme tener un perro en una casa de alquiler? La nueva ley de protección animal genera dudas a los propietarios

El pasado mes de octubre de 2021 el Gobierno presentaba la nueva Ley de Protección Animal, la cual aboga por los derechos y el bienestar de los animales. Desde entonces, el Congreso aprobó la ley que considera a los animales como "seres vivos dotados de sensibilidad" y, posteriormente, éstos pasaban a ser parte del núcleo familiar de forma legal.

Todos estos cambios han traído consigo muchas dudas acerca de si, por ser considerados un miembro más de la familia, tienen derecho a vivir en pisos de alquiler sin restricción por parte de los propietarios. Pero, ¿qué dice la nueva ley al respecto?

Según datos de Fotocasa, un portal inmobiliario especializado en la compraventa y alquiler de viviendas, solo en un 5 por ciento de los pisos de alquiler se aceptan mascotas, datos que chocan con las últimos análisis que afirman que hay más perros y gatos en los hogares que niños menores de 14 años.

A pesar de ello, todas las modificaciones legislativas que han entrado en vigor desde diciembre del año pasado no afectan a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la que regula los alquileres, por lo que los cambios no afectan a los arrendamientos. "Con la nueva modificación, la Ley de Arrendamientos Urbanos no ha variado en absoluto", señala Amparo Requena, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal y el Medio Ambiente al medio Newtral.

Esto quiere decir que los propietarios de las viviendas siguen teniendo la libertad de decidir si quieren aceptar o no animales en el piso que tienen en alquiler. No obstante, solo podrá prohibir mascotas siempre que figure en las cláusulas del contrato de alquiler.

Si en el contrato de alquiler no se especifica de forma clara que la tenencia de mascotas está prohibida, el inquilino puede tenerlos, siempre y cuando la convivencia sea respetuosa con el resto de vecinos y se mantengan los niveles de salubridad adecuados.