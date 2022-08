Durante la mañana del pasado jueves, El programa del verano se hacía eco de las denuncias de los habitantes de San Bartolomé de Béjar (Ávila) hacia la alcaldesa debido a las supuestas vejaciones y faltas de respeto de la mandataria.

Uno de los afectados por los insultos de la alcaldesa era Nicolás, un hombre con discapacidad intelectual al que la política calificó como "el tonto del pueblo". Además, frente a las cámaras del matinal de Telecinco habló el propietario del único bar del pueblo, que denunciaba que Nicolás no era el único que sufría las vejaciones, sino que había muchos más vecinos afectados.

Este viernes, el programa informativo ha hablado con la pareja de homosexuales a quienes la alcaldesa se refirió como "maricones de mierda". "Desde que empezamos a pedir cuentas al Ayuntamiento nos empezaron a tratar mal hasta que, de repente, un día pegaron una patada a la puerta y entraron a pegarnos y a insultarnos", ha señalado uno de ellos.

"No es lo mismo ser gay en una ciudad como Madrid o en cualquier otra ciudad española que en un pequeño pueblo. En los pueblos todavía queda mucho por hacer y la mentalidad de la gente... Hasta esa fecha, nosotros no habíamos tenido ningún problema. Fue esta señora la que empezó todo el problema contra nosotros. Lo primero fue insultarnos donde más duele, con la familia delante, sobrinos pequeños... Nos cantaban por la calle ella y sus palmeros, todos al unísono. Fue un acoso muy desagradable", han agregado.

De la misma manera, la pareja ha denunciado que trataron de comprar un huerto, pero les amenazaron con que se lo iban a quemar: "Como es una autoridad, la gente le tiene miedo. Preferían creerla y seguir palmeando y seguirle el juego, porque el que no lo hace va a por él, como ha ocurrido con nosotros y con más gente".

"Simplemente por ser alcaldesa, se permite el lujo de insultar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera. Eso tienen que pararlo y ser intervenido por las autoridades de este país ya", ha sentenciado la pareja.

El matinal también ha contactado con Ana y José Luis, otra pareja que ha denunciado haber tenido que someterse a un tratamiento psicológico por las constantes amenazas de la alcaldesa. Ana era la propietaria del bar del pueblo cuando reclamó a la mandataria unas facturas que esta se negó a darle, por lo que tuvo que pedirlas judicialmente: "Falsificó toda la documentación. Incluso, salieron facturas de antes de regentar yo el bar".

Además, la mujer ha apuntado que la alcaldesa la perseguía con el coche: "Yo iba por Béjar y, como en las películas, iba detrás, arrimándome el coche, pitándome... Si me veía comprando, me gritaba. Tengo testigos de esto. Detrás de una, otra. Y así hasta que caí en una depresión que ha sido muy dura. Estoy hablando para apoyar a Nicolás, pero esto me está removiendo mucho".

Por su parte, José Luis ha resaltado que la alcaldesa tiene "una sensación absoluta de impunidad" después de que en 2014 fuera condenada y nadie la incapacitase para el desempeño del cargo público: "No solo eso, sino que ese año estaba como independiente, pero al siguiente fue el Partido Popular quien la aceptó entre sus filas. Ahí empezó a convertirse en un ejemplo de lo que nunca debería de ser y son muchos alcaldes que hay en nuestras poblaciones. Y son del Partido Popular".

El programa del verano también ha tratado de ponerse en contacto con la alcaldesa y, aunque en un primer momento el reportero David Cifuentes solo recibió un portazo, este viernes, Jorge Luque ha logrado hablar con ella a través de Whatsapp.

"Ella está muy enfadada. Dice que tiene una versión totalmente diferente de lo que se está contando y que todo es una cuestión de envidias políticas y que detrás del vídeo de este vecino con discapacidad está la mano de su principal rival político y que están utilizando a esta persona, precisamente, porque tiene discapacidad. Pide que la dejemos tranquila porque no quiere aparecer en televisión y que quien tenga algo que recriminarle lo haga en los juzgados", ha explicado Luque.

"Es muy mala. A ver si se termina ya. Que deje a todo el mundo en paz, que deje a Nicolás en paz. Yo he pasado lo de Nicolás multiplicado por cien. ¿Quién se cree que es, la reina?", ha sentenciado Ana, a lo que José Luis ha agregado que el vídeo no lo ha grabado él -que es su principal rival político-, sino que "la decisión de la grabación de ese vídeo la toma Nicolás porque está harto de que usted vaya detrás de él tratando de separarlo del resto de personas que sí le protegemos y respetamos y de su familia".

"Esto, si usted quiere convertirlo en una cuestión política, quien va a decidir es la fiscalía contra los delitos de odio. Serán ellos quienes decidan si esos insultos proferidos por usted y su hermana son política o es algo con lo que usted se manifiesta de manera frecuente con muchos vecinos que callan. Y los sabe usted y los vecinos que callan. Señora, su sensación de impunidad y la forma en que usted se relaciona con los vecinos será lo único que sea juzgado no solo por el juez, sino por el pueblo", ha denunciado José Luis.