'El programa del verano' denuncia los malos tratos de una alcaldesa a un vecino con discapacidad: "Eres el tonto del pueblo"

Los vecinos de San Bartolomé de Béjar, en Ávila, están cansados de las continuas faltas de respeto de su alcaldesa. Así lo ha hecho saber Nicolás, un hombre que sufre, a diario, los insultos y vejaciones de la mandataria debido a su discapacidad intelectual.

El hombre se ha puesto en contacto con El programa del verano para dar a conocer la situación que vive y, aunque ha preferido no comparecer ante las cámaras, sí ha enviado varios vídeos en los que la alcaldesa se dirige a él como "el tonto del pueblo" e, incluso, amenazándole con llamar a Servicios Sociales para que se hagan cargo de su madre, de 101 años y de la que Nicolás cuida.

Sin embargo, el matinal sí ha podido contar con la participación en directo de Juanjo Hernández, propietario de uno de los bares de la localidad abulense, que no ha dudado en exponer el trato que la alcaldesa profiere a aquellos vecinos que no han votado por ella en las elecciones municipales.

"Amenaza y si no sigues sus normas y su línea ya eres un enemigo. Dejas de ser su amigo y te trata como a un enemigo. A Nicolás le está haciendo la vida imposible. Quizá es más fácil porque es una persona más blandita. Él está prácticamente todos los días en el pueblo y no sale porque no tiene carnet. Cuida de su madre todos los días y los servicios sociales le echan una mano viniendo a limpiar; pero quien se preocupa de su madre es él", ha explicado Juanjo.

De la misma manera, Juanjo ha destacado que la alcaldesa lleva 14 años ocupando el cargo pues, al ser tan solo "42 habitantes censados, en el momento que, entre amigos, familiares y adeptos, sean 22, ya lo tiene solucionado. Aquí es fácil proclamarte vencedor cuando hay dos alternativas y una de ellas eres tú".

Además, Juanjo ha apuntado que, en el año 2014, la alcaldesa se refirió a una pareja homosexual como "maricones de mierda". "Yo no entiendo cómo una persona que utiliza esos argumentos y trata así a sus vecinos no ha sido expulsada ya por su propio partido político. Señora, usted no puede ejercer un cargo público, no es adecuada para ese tipo de funciones. No está preparada ni capacitada".