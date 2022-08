UGT exige al Gobierno la creación de un "fondo de rescate de las hipotecas", para evitar otra crisis

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido al Gobierno la creación de un "fondo de rescate de las hipotecas", ya que el euríbor está creciendo y es razonable que el estado pueda ayudar con créditos o subvenciones a las familias que no pueden hacer frente al pago de las hipotecas, con el objetivo de que no comience "otra crisis hipotecaria". Esta medida ha sido propuesta debido a las escasas negociaciones colectivas que se encuentran en "situación de atasco", según ha declarado en una entrevista Cadena Ser.

Esta declaración coincide con los datos disparados en la firma de las hipotecas en el mes de junio, aumentando un 12% respecto al año 2021. Esto encadena 16 meses de ascensos interanuales consecutivos. Mientras que los embargos de viviendas se han disparado un 58%, representando el primer paso de un proceso que puede concluir con el desahucio de la vivienda en caso de no solucionarse el impago.

Por otro lado, Álvarez ha anunciado la convocatoria de movilizaciones "de manera inminente", antes de que acabe el mes de septiembre, si la CEOE no cambia de postura. En palabras de Álvarez en una entrevista en Cadena Ser, en la que ha detallado que esos convenios "no se acuerdan, no se firman", y por ello "si la CEOE no cambia, nos va a llevar a un proceso de movilizaciones como está ocurriendo en otros países europeos".

Algunas de esas movilizaciones se desarrollarán en los ámbitos territoriales y otras a nivel estatal, dependiendo de los sectores, ha explicado el secretario general de UGT, quien ha dejado claro que su sindicato y CCOO ya llevan tiempo trabajando en ellas y se van a poner en marcha antes de que acabe septiembre.

Preguntado por la última vez que habló con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que fue a finales de junio, pero ha querido insistir en que ese no es el problema, sino que "la patronal debe ser consciente de que hace falta ese acuerdo en estos momentos".

Otra de las maneras de desatascar esta situación, junto a la creación del fondo de rescate de las hipotecas, es con un pacto de salarios, ya que el pacto de rentas del que tanto se ha hablado "se ha ido construyendo con las medidas que ha ido tomando el Gobierno", aunque hay algunas que se deben retomar.

Por otra parte, ha reiterado que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.049 euros es "quedarse muy corto" y ha apostado por redondearlo a 1.100, ya que el IPC está "desbocado" y las personas que menos tienen no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo.

Respecto a las palabras de ayer de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el SMI ha dicho que muestra una "sensibilidad especial". El secretario general de UGT agradece esa "sensibilidad" de Yolanda Díaz y recuerda que hay mucha gente pasándolo mal.