La Guardia Civil revela el verdadero significado de la bandera amarilla en las playas

Cuando vamos a la playa, sobre todo ahora en verano, lo primero que debemos hacer es comprobar de qué color es la bandera que ondea. Como es bien conocido, hay de tres colores: verde, amarilla y roja.

La verde indica que el baño es libre y permitido, el amarillo que te puedes bañar con precaución y el rojo, que el baño está prohibido, bien sea por las condiciones de la mar como por otro factor como un vertido o la presencia de algún animal marino peligroso.

Pero esta semana, la Guardia Civil, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha desvelado cuál es el significado real de la bandera amarilla, algo que ha sorprendido a muchos internautas.

¿#SabíasQue la bandera amarilla significa "prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera"?

¡Sé prudente! 🏊‍♀️🆘 #Vacaciones2022 🌅 #VeranoSeguro2022 pic.twitter.com/sZHLLlxtmJ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 17, 2022

En su tuit, la Benemérita explica que la bandera amarilla significa "prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera". En otras palabras, prohibido bañarse donde no se haga pie.

La respuesta ha despertado la curiosidad de los internautas, como uno que se pregunta que la bandera amarilla exige "preucación: por contaminación, medusas, vertido, estado de la mar, etcétera. ¿Podrías decirme de donde sale? Esta interpretación me es del todo desconocida y no me atrevo a hacerla pública".

Otro se pregunta: "¿Puede una ordenanza municipal hacer esa acotación?". "Para mí la bandera amarilla siempre ha sido meterse solo hasta media cintura como mucho y roja solo los pies", dice otro tuitero.