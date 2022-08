Luce sandalias sin callos ni durezas con este aparato de pedicura rebajado que solo te costará 16 euros en Amazon

Estamos en verano y nos gusta disfrutar del sol, del buen tiempo y de la moda veraniega. El armario de esta temporada está lleno de vestidos coloridos, outfits de lino y algodón y sobre todo de sandalias: un calzado mucho más cómodo y fresco que las botas y los zapatos cerrados de invierno, pero no exento de causarnos las temidas rozaduras y de provocarnos durezas y callos en los pies ya que estos están en contacto directo con el calzado.

Por eso debemos evitar las lesiones antes de que ocurran colocando, por ejemplo, tiritas o apósitos en aquellas zonas donde nos suelen molestar, pero también debemos aprovechar esta época del año para prestar más atención a nuestros pies sobre todo a la hora de tratar las durezas y los talones agrietados, no solo para que no nos hagan daño los zapatos sino para que luzcamos unos pies increíbles con las sandalias. Por eso hay herramientas que no deben faltar en nuestro arsenal y que nos ayudan a eliminar las callosidades de forma fácil y sin movernos de casa. En 20deCompras hemos encontrado, rebajado un 37% en Amazon, un aparato de pedicura que con el descuento solo cuesta 16 euros, para que luzcas pies suaves y bonitos sin dejarte el bolsillo.

Este aparato es ligero y cabe en cualquier bolsa de viaje. Amazon

Este aparato de pedicura de Ultratec de solo 16 euros incluye dos rodillos microgranulados de diferente grosor que permiten eliminar pieles y durezas sin perjudicar la capa superficial de la piel. El más rugoso es apto para usarlo en los talones y planta del pie, donde podemos encontrar zonas más duras y el más fino es adecuado para las áreas más delicadas.

Este dispositivo de pedicura es ligero y no pesa para que puedas manejarlo cómodamente y funciona con dos pilas AA. Así no tendrás que esperar a recargar su batería. Además, al ser tan pequeño y compacto cabe en cualquier neceser para que puedas llevártelo a tus viajes.

