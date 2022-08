PSOE y Podemos responden a la falta de "solidaridad" de Ayuso ante las medidas de ahorro energético y piden "orden" a Feijóo

Distintas voces tanto del Gobierno como de las partidos que conforman la coalición han reaccionado este miércoles a las críticas del PP al plan de ahorro energético aprobado el lunes por el Consejo de Ministros y, en particular, a la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar las medidas que pretenden reducir el consumo energético un 7% para cumplir con el compromiso acordado con la Unión Europea. Desde PSOE y Podemos han afeado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que permita a la dirigente madrileña amagar con el incumplimiento de la norma.

De este modo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reclamado a Feijóo "que ponga orden de una vez por todas" en su partido porque no cumplir las medidas del plan de ahorro energético, establecidas por decreto ley, sería "cometer un delito" y se tendría que responder ante los tribunales por ello. A su juicio, "no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del PP, para cumplir o no este decreto es simplemente dar impunidad para cometer un delito".

En la misma línea, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha tildado de "irresponsable" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su rechazo al plan de ahorro energético y ha acusado al líder del PP de mostrar otra vez que "no es moderado" al permitir que "personajes como Ayuso estén diciendo auténticas barbaridades" sobre las medidas para obtener mayor eficiencia energética para contrarrestar los efectos negativos que genera la guerra de Ucrania.

Además, López ha añadido que la actitud de Ayuso demuestra una falta de solidaridad. "Incumplir o no querer cumplir el decreto es situarse contra la UE, manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España y con los españoles porque, con esto, estamos tratando de impedir males mayores, que haya cierres de empresas o que repercuta en recortes en los consumos de las familias", ha afirmado el exlehendakari, que ha pedido que todas las instituciones "arrimen el hombro" ante unas medidas de ahorro energético que no suponen "tanto sacrificio".

Apoyo gubernamental

Varias ministras han compartido las recriminaciones a Ayuso y a Feijóo. La titular de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este miércoles que le parece "importante" que haya un "liderazgo en el Partido Popular" y que su presidente "ponga orden en su partido" ante la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid a aplicar el plan de ahorro energético del Gobierno. La ministra ha asegurado que le parece "realmente impresentable" que Ayuso "haya hecho unas manifestaciones en contra de Europa y en contra de las políticas europeas". "Evidentemente lo que estamos viendo es que sigue habiendo problemas de liderazgo en el Partido Popular", ha valorado en una entrevista concedida a TVE.

De la misma forma se ha pronunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista en la misma cadena, en la que ha exigido al PP "rigor, responsabilidad y estar a la altura de un momento que es muy complicado". En este sentido, Raquel Sánchez ha criticado que el mismo presidente popular que pedía medidas de ahorro permita que algunos líderes de su partido digan que "esas medidas no sirven para nada". Refiriéndose a Ayuso en particular, Sánchez ha recalcado que la Comunidad de Madrid "no se puede convertir en una especie de aldea gala que junto a Orbán se alía con Putin".

Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido el plan de ahorro energético aprobado el lunes y ha reprochado su rechazo a Ayuso, que en un primer momento arguyó que no apagaría la luz de los edificios públicos ni de los escaparates al considerar que ello "provoca oscuridad, pobreza, tristeza". "Tristeza es una guerra, tristeza es que las familias paguen el coste de una guerra de sus bolsillos, por lo tanto hablemos de futuro, hablemos de esperanza, hablemos de soluciones y dejémonos de rifirrafes políticos estériles", le ha pedido.

Tras visitar la Embajada de Ucrania, la titular de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado convencida de que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid "van a ir muy por delante en solidaridad, como lo han hecho siempre", de su presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, que ha asegurado que no va a aplicar las medidas de ahorro energético del Gobierno. La ministra ha lamentado que el Gobierno de Díaz Ayuso cuestione unas medidas "que lo único que hacen es reforzarnos y prepararnos para un invierno que va a ser muy duro por culpa de un único responsable, que es Vladimir Putin". Por ello, a su juicio, es "el momento de la solidaridad".