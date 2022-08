Los beneficiarios de abonos gratis para media distancia o Cercanías tendrán que dejar una fianza y hacer un mínimo de 4 viajes al mes

Los usuarios de Cercanías, Rodalíes y media distancia que se podrán beneficiar de la gratuidad en los abonos deberán dejar una fianza, que varía en función del tipo de transporte, para asegurar que hacen un mínimo de cuatro viajes mensuales y así evitar estafas.

Estas ayudas para el transporte público que ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros estarán en vigor desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y tienen un coste de 200 millones de euros, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Tal y como ha detallado la ministra en rueda de prensa, los usuarios que quieran acceder a la gratuidad de los abonos en Cercanías y Rodalíes deberán dejar una fianza de 10 euros, dinero que les será devuelto pasados los cuatro meses de vigencia de esta medida. Si lo que se quiere es el abono de trenes de media distancia convencional, la fianza será de 20 euros, que se devolverán también si se realizan más de 16 viajes, y podrá ser utilizado en una única ruta.

El objetivo de la fianza es, según Rodríguez, asegurarse que los usuarios realizan al menos cuatro viajes al mes en estos medios de transporte cuyos abonos serán gratuitos durante cuatro meses.

En cuando a los trenes de media distancia en alta velocidad (y en rutas en las que no existen obligaciones de servicio público y el tiempo de viaje no supera los 100 minutos) la portavoz del Gobierno ha explicado que la bonificación estatal servirá para financiar en un 50% los abonos, no en su totalidad como los anteriores. Las líneas que se beneficiarán son Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Tal y como ha recordado Rodríguez, estas ayudas al transporte son las anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate sobre el estado de la Nación a mediados de julio y van dirigidas a "la inmensa mayoría de los españoles que van a trabajar o a estudiar" utilizando dichos medios de transporte.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo también ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para los transportistas que incluye a taxis, vehículos VTC, camiones, furgonetas, ambulancias y autobuses urbanos, tanto públicos como privados.