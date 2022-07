De sus casi 300.000 valoraciones a su diseño ergonómico: motivos para llevarte unas Crocs desde 20 euros

Puede que te parezcan feas, pero es imposible que pienses que son incómodas. Las Crocs, con un diseño 100% ergonómico pensado para que nuestros pies descansen, son unos de los zuecos más cómodos del mercado y, por ello, también son unos de los que más entre los usuarios de todas las edades. Puede que sea por la transpiración que ofrece gracias a sus puertos de ventilación; o porque están fabricados de un material antibacteriano que impide la aparición de los hongos que causan el mal olor; o porque están disponibles en tantos colores que en (casi) imposible no dar con uno que nos encante.

Muestra de que son un best seller, por si todo lo anterior no te ha servido, es la etiqueta de calzado más vendido de Amazon, así como el número total de valoraciones que ya acumulan, casi 300.000 durante la redacción de esta noticia, rozando además las cinco estrellas doradas. ¿No crees que son demasiadas señales para que consigas las tuyas y compruebes todo esto? Pues, atento, según el número y el color que elijas puedes conseguirlas desde poco más de 20 euros. ¿Te animas?

Las Crocs Classics. Amazon

Eso sí, como ocurre con la mayoría de productos de moda en Amazon, el precio final depende del color y de la talla escogida. Así, aunque el precio de partida de los Crocs Classic es, a día de hoy, 20 euros, te recomendamos investigar los colores disponibles en la talla que deseas, para saber con cuál puedes conseguir un mejor precio.... ¡a no ser que te hayas enamorado de un tono en particular! Pero que no cunda el pánico, Amazon pone a tu disposición el servicio Prueba primero, paga después en el que puedes probarte el calzado tranquilamente en casa y, cuando estés seguro de que es la talla que necesitas y el color que te encaja, harás el pago. Muy cómodo, ¿verdad?

