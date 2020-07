Por qué los Crocs son los más vendidos de Amazon y tres motivos por los que deberías hacerte con ellos

Con la subida de las temperaturas, la necesidad de encontrar un calzado cómodo y fresquito aumenta por momentos. No basta con hacer una pedicura completa que despierte a nuestros pies después del letargo invernal, hay que procurar que durante todo el verano estén bien protegidos y cuidados; y eso, incluye la elección de un buen calzado. Más allá de la estética, lo que logra que un zapato sea bueno es su comodidad. Una característica que no siempre es fácil de encontrar y que, cuando por fin damos con ella, no siempre nos convence lo que nos ofrece.

Algo por estilo ocurre con los populares Crocs que, si bien es cierto que han tenido que aguantar las críticas durante años, se han convertido en los últimos años en unos de los zuecos favoritos, tanto en el terreno profesional como en el personal. Y, la verdad, no es de extrañar, pues, aunque tiene motivos de sobra para ostentar el título de los más vendidos de su categoría en Amazon, hay tres que convencen a cualquiera.

Se adaptan a tus pies. Con un característico diseño ortopédico, el fin de los Crocs no es otro que el de aportar nivel de salud y confort. Lo logra, entre otros detalles, gracias al soporte para el puente y la base anatómica que se adapta a los movimientos de la planta sin presionar, pero aportando sujeción. ¡Resistentes al mal olor! Gracias a que la resina que recubre el material del que están fabricados (Croslite) estos zuecos son antibacteriales. Esto significa que son resistente a cualquier bacteria u hongo que pueda causar malos olores tanto en el pie como en el zapato. Además, están diseñados para facilitar la circulación del aire. Fáciles de limpiar. Para poderles sacar partido a diario y durante los años que duren, estos zapatos están preparados para aguantar todo tipo de limpieza que, además del aspecto, siga velando por la salud de nuestros pies.

Tres motivos de peso, sin ninguna duda, que ya han convencido a muchos usuarios y que, seguramente, sigan consiguiendo nuevos adeptos para los Crocs. ¿Te animas a echarle un vistazo a los disponibles en el catálogo de Amazon y unirte a este club... del que no querrás salir?

¿Eres más del modelo clásico o del ‘band’?

Quienes no estén muy puestos en materia de Crocs pensarán que visto uno de estos zuecos, vistos todos. Pero nada más lejos de la realidad. Desde la marca, si bien es cierto que han apostado siempre por mantener parte la popular estética de este híbrido, también incluyen pequeños (o grandes, sus flip-flop poco tienen que ver con el modelo clásico) detalles que varían de un modelo a otro para que todo el mundo pueda dar con el que más le gusta. Así, los amantes de la versión tradicional pueden encontrar en Amazon la suya en más de 27 colores, para que puedan darle ese toque personal y apostar por unas más discretas o de acuerdo con los tonos de la temporada, como esta en coral pastel.

El modelo clásico de Crocs, en color pastel. Amazon

Claro que, quien quiera darle un ligero toque a sus Crocs y apostar por un modelo renovado que, sin embargo, no escape de las líneas clásicas (¡ni de la comodidad!), puede decantarse por los Band, cuya única renovación es contar con un ligero rediseño en la zona de la suela visible. ¿Sabías que estas son las más vendidas del catálogo de Amazon?

Los Crocs Band, en color azul marino. Amazon

