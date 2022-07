El motivo real tras el fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3 y su marcha de Telecinco

Nuevos detalles se van conociendo sobre la sorpresiva marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco para tomar los mandos al frente de un nuevo proyecto en Antena 3. Si hace unos días el entorno más cercano de la periodista desmentía que esta hubiese negociado con la cadena rival a espaldas de Mediaset y que su fichaje se produjo tan solo 48 horas antes de anunciarse, ahora ha salido a la luz cómo era su contrato en Telecinco.

Ónega no estaba sujeta a ninguna cláusula de exclusividad que le impidiera dar el salto a Atresmedia. Además, la que fuese presentadora de Ya es mediodía no constaba como tal en su contrato, sino como reportera de informativos con un plus de pantalla, según informa la revista Lecturas.

La comunicadora, tal y como apunta el mismo medio, antes de tomar que Antena 3 se pusiese en contacto con ella, se habría puesto en contacto con Mediaset para hablar sobre su situación contractual y mejorarla, puesto que llevaba varios años al frente del noticiero, había asumido este mismo año el mando de su versión vespertina, Ya son las ocho, y había aceptado el reto de presentar La casa fuerte.

Sin embargo, la cadena, lejos de satisfacer las demandas de una de sus presentadoras estrella, rechazó mejorar su contrato, lo que llevó a Ónega a escuchar la oferta de la competencia y apostar definitivamente por ella.

Sobre esta propuesta se ha pronunciado el padre de la periodista, Fernando Ónega, que señaló a El Mundo que su hija le llamó "muy nerviosa para contármelo". Su respuesta fue que, "profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar, porque es una oferta de esas que se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo".

Sonsoles se marcha de esta forma de Mediaset, con una breve despedida de Ya es mediodía y de su audiencia, a quien prometió llevarles en el corazón con un gesto llevándose la mano al pecho, pero sin el adiós de sus compañeros, quienes han evitado pronunciarse públicamente sobre la marcha de la periodista, un gesto que le ha dolido pues consideraba que mantenía una relación de amistad con ellos.

La única referencia hacia Ónega que ha llegado desde la cadena que dirige Paolo Vasile fue la de la reportera Mayka Navarro, que tras finalizar una conexión en directo con Marc Calderó, que sustituía en Ya es mediodía a la comunicadora y que también ha anunciado que deja Telecinco para dar un paso más en su carrera en RTVE, les dijo con una sonrisa y en alusión a las últimas palabras de la madrileña: "Os llevo aquí", tocándose el pecho en la parte en la que se ubica el corazón.