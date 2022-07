Sonsoles Ónega "no ha negociado a espaldas de Mediaset": su marcha a Atresmedia no fue una traición y se gestó solo 48 horas antes

Continúa la polémica en torno al fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia. Después de pasar toda una vida ligada a Mediaset, la popular periodista ha dejado por sorpresa la cadena de Fuencarral para recalar en la de San Sebastián de los Reyes, donde ya prepara su próximo proyecto. Nada más conocerse la noticia, Mediaset movía ficha y anunciaba que el periodista Joaquín Prat sustituirá a Ónega al frente de Ya es mediodía la próxima temporada del programa.

Un movimiento, el de Ónega, no exento de controversia, ya que ha causado cierto malestar en la 'cadena amiga'. "La noticia ha pillado por sorpresa a Unicorn (la productora) y a toda la cadena. Sonsoles pasó varias horas reunida con la cúpula de Mediaset, que intentó convencerla de que revocase una decisión que ya había tomado. Se mostró en todo momento muy segura con su marcha", aseguran fuentes cercanas a la cadena y a la productora.

Además, señalan, "lo que más rabia produce es que les ha pillado con el paso cambiado. Hace cuatro días que se había anunciado el nuevo proyecto de Sonsoles con la cadena y la productora. Ha gozado de la confianza de la cadena y de la propia Ana Rosa Quintana, que la veían como sucesora de la reina de las mañanas".

Sin embargo, esta versión ha tenido su réplica por parte del entorno de la periodista, que niega lo que se había dejado entrever, que Ónega habría negociado a espaldas de la compañía. Así, y según señalan fuentes próximas a Sonsoles, esta tomó su decisión en las 48 horas previas a que se hiciera público su fichaje.

"Ni ha negociado a espaldas de Mediaset ni ha traicionado a nadie", señalan estas fuentes a El Mundo. "Tampoco es verdad que Atresmedia haya ido a pescar a la competencia para hacer daño, se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia, y ella ha aceptado. La sorpresa fue que estaba disponible, pero eso ha sido todo".

Según este relato, Ónega, que se habría sorprendido por la llamada de Atresmedia no para temas relacionados con su última novela, de Editorial Planeta, sino para ofrecerle un programa de actualidad de cara a la próxima temporada, aceptó la oferta de la compañía el fin de semana previo al comunicado, el 11 de julio.

"Yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto de su carrera, a los 45 años. Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar, porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo", declara a este medio el padre de Sonsoles, el también periodista Fernando Ónega.

Según la misma información ofrecida, la ya expresentadora de Ya es mediodía lamenta que la empresa no le dejara despedirse de la audiencia en condiciones. Además, señala que, al concluir la que fue su última entrega, Ónega acudió al despacho de Paolo Vasile para comunicarle personalmente su marcha, e incluso se mostró dispuesta a finalizar la temporada, pero no fue a negociar o a recibir una contraoferta, dado que la decisión estaba tomada.