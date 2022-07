El enfado de Sonsoles Ónega por el gesto de sus compañeros tras salir de 'Ya es mediodía'

La marcha de Sonsoles Ónega de Mediaset para iniciar una nueva etapa profesional de la mano de Atresmedia cogió por sorpresa a propios y extraños. La periodista, que ha guardado absoluto silencio desde que se conociese su fichaje por Antena 3, ha querido opinar sobre la actitud de sus ya excompañeros tras su partida.

Este pasado martes 12 de julio durante una conexión en directo durante la emisión de Ya es mediodía, Mayka Navarro reprodujo el gesto de la presentadora para despedirse de la audiencia de Telecinco palpándose el pecho sobre su corazón: "Os llevo aquí", le decía con una sonrisa de oreja a oreja a Marc Calderó, que ha asumido temporalmente las funciones de conductor del programa, para despedirse de él.

Lo que podría haberse tomado como un guiño cariñoso hacia Ónega, no ha gustado nada a la madrileña, tal y como ha mostrado ella misma en su perfil de Twitter, donde ha mostrado su decepción con este detalle de la reportera mediante un 'like' al tweet de una seguidora que reprochaba su comportamiento a los periodistas de la cadena, recoge la revista Semana.

"No sólo son incapaces de desearle suerte a su compañera sino que, al mas puro estilo 'salvamita', una de ellas le hace burla", se puede leer el mensaje de la usuaria 'La Bruja Cotilla', que también considera "de pena la falta de categoría" de la cadena y sus comunicadores. La internauta también aprovechaba para desearle "todo el apoyo y la suerte a Sonsoles Ónega en su nueva etapa en Antena 3".

En Atresmedia, a donde emigrará al no estar a gusto con los contenidos de Ya es mediodía y Ya son las ocho, la presentadora se podrá al frente de un nuevo programa del que por el momento no se conoce ningún detalle, y que no se estrenará hasta el próximo mes de noviembre.