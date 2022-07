Díaz mima a Podemos tras lanzar Sumar: "Es imprescindible", aunque no suficiente

"No se puede articular la democracia sin un movimiento ciudadano, este es el razonamiento que atraviesa Sumar y el proceso de escucha", y dentro de esa plataforma "tienen que estar todos los partidos porque son imprescindibles en democracia, Podemos, por supuesto, también". Así de claro lo dejó este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en los Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en los que compartió escenario con la secretaria de Organización del partido morado, Lilith Verstrynge.

Díaz y Verstrynge protagonizaron la charla "Crisis de la democracia y reimpulso de un proyecto ciudadano", una de las que componen la universidad de verano organizada por Podemos. Y la presencia de la vicepresidenta en un acto convocado por el partido morado y con la número tres del mismo certificó el acercamiento que ha emprendido desde el mes pasado a Podemos tras un año de tensiones. Las diferencias entre el partido y la que quiere que sea su candidata a las próximas elecciones generales siguen existiendo, pero han pasado de exteriorizarse públicamente a quedar en un segundo plano.

Díaz quiso incidir durante su intervención en esa nueva etapa de mayor entendimiento con Podemos, y lo hizo pocos días después de lanzar su plataforma Sumar y de iniciar su "proceso de escucha". "No nos quieren pensando lo mismo, nos quieren caminando juntas: de eso van los movimientos ciudadanos, de caminar unidos y dándonos la mano", afirmó la vicepresidenta ante la mirada de Verstrynge. Y elogió el papel de Podemos desde su nacimiento en 2014 planteando que la formación "no solo puso patas arribas todo", sino que "Podemos y Pablo Iglesias han resquebrajado un bipartidismo que, por muchos sueños que tenga Feijóo, no va a volver".

Esa referencia al partido morado y, especialmente, a su fundador y líder hasta 2021 puede parecer baladí, pero es un síntoma de normalización de las relaciones muy importante, puesto que durante meses las relaciones entre Díaz y Podemos fueron muy complicadas y la comunicación con Iglesias, inexistente. Eso sí: la vicepresidenta insistió, como lleva meses haciéndolo, en que los partidos "no son el todo de la respuesta social que deseamos" ni pueden protagonizar Sumar. "He dicho siempre que los partidos han de estar pero no han de ser. Han de estar en ese movimiento ciudadano pero no han de ser ese movimiento ciudadano", resumió.

"En los partidos reside la res pública, y es imprescindible para afrontar los desafíos", continuó Díaz, que sin embargo señaló que en las formaciones políticas "también residen estructuras jerárquicas, atavismos y dinámicas que no son capaces de acompañar el pulso de la sociedad". Y Sumar, dijo, debe evitar sumirse en esas dinámicas. "Solo con los partidos no llega, solo con los partidos el resultado ya sabemos cuál va a ser", insistió.

Verstrynge, por su parte, también fue muy clara al asegurar que Podemos necesita "un proyecto como Sumar" y a Díaz como su "candidata". Pero también dejó claro que Podemos debe jugar un papel fundamental en esa plataforma cuando señaló que debe estar fuerte "para aportar a ese proyecto político". "Podemos siempre ha sido capaz de reinventarse" y siempre ha sido "una herramienta" que puede adaptarse a las circunstancias, defendió.