IU apuesta por Ismael Sánchez como candidato a la Alcaldía de Sevilla en 2023

En plena formación del nuevo Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, las formaciones empiezan ya a mover su maquinaria interna de cara a los comicios municipales que se celebrarán en mayo de 2023. Una cita a la que, ya con total seguridad, concurrirán varias caras nuevas en Sevilla capital.

Al actual alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz –que llegó al cargo el pasado enero en sustitución de Juan Espadas sin pasar por las urnas–, y al candidato del PP, José Luis Sanz –que sacó del tablero al anterior alcaldable, Beltrán Pérez–, se suma ahora el aspirante de IU.

La formación de izquierdas anunció este jueves que Ismael Sánchez –diputado andaluz de Unidas Podemos entre 2019 y 2022 sustituyendo a Antonio Maíllo por Sevilla– ha sido propuesto por varias asambleas de base y "numerosos" miembros de la coordinadora de IU Sevilla como cabeza de lista para la Alcaldía de la capital hispalense en las próximas elecciones municipales. Desde la coordinadora local consideran que "esta propuesta también sirve para el diálogo y el acuerdo con el resto de grupos que forman la confluencia y con otros que puedan venir en el proceso de elaboración programática".

En todo caso, la dirección local de IU asegura que seguirán con el "proceso de consultas en la base y, en su momento, someteremos esta propuesta, y otras que haya, a las primarias que se convocarán en el calendario y el reglamento fijado por la dirección de IU Andalucía", después del verano.

González Rojas no repetirá

Al anuncio de la coordinadora local se ha sumado la confirmación por parte del actual concejal de IU en el Ayuntamiento, Daniel González Rojas, de que no repetirá en las listas de la formación el próximo año. "Llevaba tiempo meditando si continuar o no. Creo que es importante no quedarse mucho en las instituciones. Te vicias. Es bueno que entre gente con ilusión", ha afirmado González Rojas, que este mandato cumplirá ocho años como concejal en el Consistorio de Sevilla.

Lo hace además como portavoz de la confluencia formada por IU y Podemos en el Consistorio, una formación sobre la que han planeado más sombras que luces en los últimos tiempos, que se han traducido en una evidente mala relación entre sus miembros desde la expulsión de la ahora edil no adscrita Sandra Heredia de Podemos y de la confluencia local. El detonante, apoyar que la portavocía del grupo recayera en González Rojas (IU) en detrimento de Susana Serrano, la única concejal del partido morado que mantiene la coalición, y que ya anunció que tampoco repetirá en las listas en 2023.

Hace tan solo unos días, Podemos Andalucía avanzó que tras el verano celebrará una conferencia política de ámbito autonómico, pero en "clave municipalista" para decidir "la estrategia, el programa marco y las alianzas" ante la cita de 2023. La formación dejó claro que, para "evitar los errores cometidos en las andaluzas", no contempla que en la marca electoral de una posible confluencia de izquierdas en la que se integre "no aparezca Podemos". Y exigirá que en la creación de una posible coalición se celebren "primarias vinculantes".