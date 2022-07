La Mesa del Parlament asume las consecuencias" de admitir el voto de Lluís Puig

La Mesa del Parlament de Catalunya ha acordado asumir "toda la responsabilidad" y las "consecuencias jurídicas" del acta del pleno, y contabilizar oficialmente "y a todos los efectos" el voto delegado de Lluís Puig -diputado de Junts huido a Bélgica-, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional.

La mayoría independentista ha rubricado el pacto gracias al apoyo de los miembros de ERC, Junts y la CUP. El PSC ha votado en contra. Los dirigentes independentistas de la Mesa confían en que el acuerdo sea suficiente para que los funcionarios de la cámara traten a Puig como al resto de diputados y diputados.

Los miembros de ERC, Junts y CUP en la Mesa -reunida este jueves por la noche después del Pleno de forma extraordinaria- asumen los efectos sobre el acta del Pleno, su contenido y su publicación.

En el acuerdo de la Mesa firmado esta noche, los miembros independentistas se responsabilizan políticamente de los contenidos del acta del Pleno de esta semana, en el que Borràs ha contado verbalmente el voto delegado de Puig.

Los dirigentes de ERC, Junts y la CUP también se responsabilizan de la publicación oficial posterior, así como de la firma del acta y su publicación. Se trata de los trámites habituales, que normalmente se hacen con los funcionarios de la cámara, pero que ahora asumirán íntegramente los miembros independentistas de la Mesa, tal y como consta en el acuerdo.

La presidenta parlamentaria y un secretario o secretaria de la Mesa firman el acta de las sesiones plenarias, que no se publica hasta "días o semanas" después de finalizar el Pleno. De esta manera, en el acta de la sesión plenaria que ha acabado el jueves por la noche constará el voto contabilizado de Puig, de acuerdo con la voluntad de la mayoría independentista de la Mesa.

El letrado mayor del órgano parlamentario, Miquel Palomares, redactó una guía de cuatro puntos para que los representantes de ERC, Junts y la CUP pudiesen asumir políticamente las consecuencias del hecho de hacer efectivo el voto delegado de Puig, y eximir a los servicios públicos del Parlament de cualquier responsabilidad jurídica.

La reunión extraordinaria de la Mesa acabó a las 21.45 horas. Los representantes de ERC y de Junts, con la presidenta incluida, se han quedado en la sala hasta las 22.10 horas.

Al acabar, el secretario tercero de la Mesa, Carles Riera (CUP), ha escrito en Twitter: "Nos plantamos ante la represión del Estado y asumimos todas las responsabilidades políticas y jurídicas para garantizar el derecho a voto del diputado Lluís Puig. Hoy la Mesa del Parlament hemos firmado un acuerdo para pasar del simbolismo a los hechos".

Poco después, Borràs publicó en las redes: "La dignidad del Parlament se preserva defendiendo el voto de un diputado electo en un contexto de represión. Es mi compromiso y el de Aurora Madaula. Es el compromiso de Junts con la ciudadanía, con la democracia y con el conseller Puig. Por eso votamos, por eso vota".

Durante el Pleno de esta semana, Borràs ha contado verbalmente el voto de Puig, pero no ha aparecido en el panel para no implicar a los funcionarios de la cámara. Por su parte, la CUP ha denunciado que Junts quiso limitar el reconocimiento del voto delegado de Puig a una "declaración meramente simbólica" que "topaba con las limitaciones derivadas de la necesidad de que se ejecutasen todos los trámites parlamentarios correspondientes para hacerla efectiva".

En una carta a la militancia, los anticapitalistas aseguraban que presionaron a la Mesa del Parlament para asumir "todas las responsabilidades políticas y jurídicas" de contabilizar el voto de Puig. Por su parte, Borràs, ha negado la mayor. La presidenta del Parlament ha negado categóricamente que su intención o la de Junts pasase por limitarse a impulsar acciones simbólicas sin más efecto.

El propio Puig ha asegurado que la respuesta de los independentistas en el Pleno del Parlament por su voto delegado después de que el TC lo haya tumbado solo será "simbólica" si finalmente el acta de la sesión no acaba contabilizando su voto. "Será un movimiento simbólico si el acta no recoge el voto, pero si queda recogido después de simbólico no tiene nada; el acta firmada es un documento que certifica lo que se ha dicho y hecho", ha remarcado.