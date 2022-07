Antena 3, un liderazgo televisivo para un nuevo tiempo

Antena 3 ha cerrado el curso televisivo como la temporada líder. Lo ha hecho logrando el mejor dato en 13 temporadas y convirtiéndose en referente del nuevo prime time, que es más tempranero que el viejo. Estamos en un momento en el que el consumo televisivo está adaptándose a nuevos hábitos del espectador. Porque el espectador no para de evolucionar. Y la pandemia nos ha cambiado más de lo que parece.

Poco a poco, a fuego lento, Antena 3 ha consolidado un eje diario que no tiene rival. Se trata de la franja de 'Pasapalabra', 'Antena 3 Noticias 2' y 'El Hormiguero'. El concurso, presentado de Roberto Leal, es uno de los formatos que mejor crea una cita recordable y memorable en la rutina diaria del espectador. La audiencia sabe que todos los días a las nueve de la noche hay un desafío épico, interesante, que desafía el conocimiento y que no se pierde en rodeos. El Rosco es infalible y arrastra al liderazgo al informativo posterior que, a la vez, cuenta con una liturgia escénica luminosa y acogedora que invita a que te quedes en las noticias. Aunque ya las hayas visto en Twitter.

Más tarde, Pablo Motos protagoniza el otro pilar estructural de la programación de Antena 3: un resonante late night en el prime time. El Hormiguero se ubica en el horario de máxima audiencia real con esa fuerza que da la costumbre de veteranía en emisión y con esa energía de la pretensión de querer cada día sorprender de alguna manera al espectador. Con Trancas y Barrancas, además, Atresmedia puede comunicar de forma orgánica sus estrenos. El público se entera mejor de lo que pasa en Antena 3 que en otros canales.

‘Pasapalabra’ (22,2%), El Hormiguero (15,6%) y Tu cara me suena’ (21%) son los programas más vistos de la temporada. Telecinco, a pesar de su alta competitividad por su programación en directo espontáneo, se ha ido quedando atrás. La audiencia quiere algo más que polémicas fruto de la convivencia. Bastante ya tuvimos con un confinamiento. Mientras los personajes de Mediaset se han ido encerrando demasiado en sí mismos, Antena 3 ha recogido lo sembrado por un entretenimiento que el espectador generalista ha interiorizado como limpio.

Los programas de Antena 3 pueden conectar con un público más intergeneracional que el de Telecinco, que se ha ido levantando un techo de espectadores que o no conocen a los personajes endogámicos o no se creen lo que ven o desconfían que algo les sobresalte. Y a Mediaset le cuesta romper esa apariencia, ya que en Telecinco casi todo se ve muy parecido. No obstante, todo se realiza en las mismas escenografías. No se invierte en decorados.

En cambio, Antena 3 ha protegido las escenografías. Los platós de sus programas intentan diferenciarse entre sí. La cadena tiene una línea estética clara, pero cada formato busca su identidad. Favoreciendo una sensación de amplitud visual que también se transmite a la hora de elegir referentes, especialmente en 'Tu cara me suena' donde hay un acertado equilibrio de casting entre viejos conocidos y talentos que conectan con las nuevas generaciones, como es el caso de María Peláe y Eva Soriano.

Otro fuerte de Antena 3 es que Atresmedia ha mantenido dos canales con una personalidad diferenciada. No compiten entre sí, pero lo parece. La Sexta y Antena 3 se retroalimentan con soltura y congregan a públicos distintos pero que, a la vez, se pueden compartir. Con estos dos buques insignia al frente, Atresmedia lidera también como grupo (27,7), a pesar de ser un grupo con un canal temático menos que Mediaset.

Un cambio de liderazgo que también define la evolución de la sociedad española. El público no quiere rodeos, el público ya se sabe los trucos de las polémicas estiradas y elige diversidad que le entretenga. Entretenerse no sólo distrayéndose, también enriqueciéndose. Y ahí se abre una nueva autopista para todas las cadenas de televisión, una autopista en la que avanzará más rápido el que se quite de encima prejuicios con el espectador clásico y confíe con creatividad en una audiencia que se va desconectando si siempre se ofrece lo mismo repetido con distinto envoltorio. Y, claro, en España se ofrece lo mismo sin ya ni siquiera distinto envoltorio.