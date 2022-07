La dueña del restaurante El Rey desvela lo que ocurrió con su polémico cocinero tras el paso por 'Pesadilla en la cocina'

Pesadilla en la cocina se convirtió en un exitoso programa a costa de visitar restaurantes para ver cómo sus dueños y trabajadores se desempeñaban en su jornada laboral, principalmente en los fogones. Años después, solo tres de cada diez negocios por los que pasó Chicote se encuentran abiertos.

El youtuber Cenando con Pablo está realizando una ruta por esos restaurantes para saber qué ha sido de sus principales protagonistas. Ha visitado el Rey Restobar, negocio situado en Balsicas (Murcia) que participó en la quinta temporada del programa.

Pablo presenta el capítulo recordando a Juan Carlos, el gran protagonista de aquel episodio: "Se encontró un restaurante que era un auténtico caos. El cocinero estaba un poquito pallá, decía que venía de Júpiter, hacía cosas raras en la cocina. De hecho, hasta pegaba las comandas con saliva en la campana extractora y luego no se entendía muy allá con el resto de personal del local"

Tras su primera toma de contacto con los platos que degustó Chicote en el Bar, el youtuber habló con Beatriz, una de las dueñas del negocio y artífice de que Pesadilla en la cocina grabase en él. "Mi objetivo era solucionar el problema que teníamos en la cocina", confesó.

Pablo le preguntó por Juan Carlos, quien tras despedirle en la jornada de reapertura, dijo: "Me da igual que me echen. Ellas mismas. Han echado al rey del restaurante". Además de sus declaraciones, el cocinero era conocido por hacer cosas tan peculiares como pegar las notas con saliva en el extractor.

Beatriz confiesa que sigue teniendo amistad con él, a quien considera "muy buen profesional, cocina muy bien". Además, revela que "ha estado en muchos sitios, sigue trabajando en el mismo sector". Y su historia en El rey no quedó en ese despido.

"Hubo un break. Volvió y estuvo un tiempo que estuvimos hablando y nos gustó lo que nos propuso, pero también con fecha de caducidad. Aceptamos y muy bien. Era un tiempo determinado y con eso ya terminaba", dice Beatriz.

Tras tratar varios temas, el youtuber le preguntó si es real todo lo que sucede en el programa. "No es nada ficticio. No se exagera. Lo que pasa realmente es que me tomo en serio lo que está pasando", responde la dueña del bar.