La dueña de un bar de 'Pesadilla en la cocina' desvela cómo es el programa de Chicote: "Por tener audiencia..."

Sole Álvarez, dueña del Café Zamora (ahora El Zamora), protagonizó junto a Alberto Chicote, hace ya más de cinco años, un tenso episodio de Pesadilla en la cocina. El programa de La Sexta buscaba mostrar la delicada situación del establecimiento, ubicado en plena Plaza Mayor de Zamora, debido a la mala gestión del negocio, que acumulaba 25 despidos en solo tres meses.

Tal y como explicaba entonces a cámara la veterana hostelera, el problema residía en que sus empleados no cumplían sus órdenes, mientras que los trabajadores se quejaban del trato que recibían por parte de su jefa y su falta de empatía y confianza.

"¿Te das cuenta de lo que generas a tu alrededor, que tienes la cocina aquí al lado y todas las broncas molestan a la gente que está aquí? ¿No te das cuenta de que generas un ambiente que los clientes no soportan?", le abroncó Chicote durante el programa, que se grabó en 2015, aunque se emitió en 2017.

La fuerte discusión entre la dueña y el famoso cocinero no terminó bien, ya que fue la primera vez que Chicote abandonaba un establecimiento sin acabar de grabar el programa. Eso sí, antes de irse le lanzó a la propietaria una advertencia: "Tienes una forma de hacer las cosas que te van a llevar al mismo agujero donde estabas cuando me llamaste", le dijo.

Años después de aquello, Sole Álvarez ha sido entrevistada para el canal de Youtube Cenando con Pablo, donde ha contado cómo fue el proceso de grabación para aquel programa y ha cargado contra Chicote.

"De momento no hemos cerrado, como nos vaticinó Chicote. Seguimos luchando y gracias a Dios vamos bien", comenzó diciendo la propietaria. Respecto a lo que se vio en el programa, Sole Álvarez ha asegurado que "es un guion y una provocación".

En este sentido, la dueña de El Zamora ha reprochado la actitud del programa presentado por Chicote: "Lo que no se puede hacer, por tener audiencia, es cargarse a una persona, que en este caso fui yo".

Según ha contado, "yo no les llamé, ellos me llamaron en 2014 y después de pensármelo mucho les dije que no. Mi sorpresa fue cuando en marzo de 2015 me llamaron otra vez y no entendía por qué me volvían a llamar. Lo consulté con mi familia y me dijeron que si era verdad que montaban cocinas, porque yo tenía pensado cambiarla, pues que aprovechara. Y acepté", ha recordado.

Sobre la imagen que el programa proyectó de ella, Sole ha criticado que se la puso "de maltratadora, de psicópata, de loca, que estaba para tirarme", ha criticado. La dueña del local también ha lamentado sentirse "defraudada" porque "los comensales que vinieron, vienen elegidos por ellos, y esos comensales saben perfectamente lo que tienen que decir y hacer. Dio la casualidad de que en una de las mesas estaban mis cuñados, y me dijeron lo que había pasado, les obligaron a reclamar aunque no querían", ha desvelado.

Respecto a las repercusiones que tuvo para ella el programa, Sole ha recordado que no fueron buenas: "Yo quedé muy tocada, necesité ayuda psicológica. Yo iba por la calle y parecía que veía fantasmas por todos los lados, por críticas y por todo lo demás", se ha sincerado.

"Si la gente piensa que el programa te soluciona la vida, mentira, te la puede complicar", ha asegurado.