Las toallas pareo son el futuro de la playa: ideales y prácticas (¡y rebajadas en Women'Secret!)

Las toallas pareo se han convertido en un must para ir a la playa porque son las más prácticas e ideales. Por delante toalla para secarnos o tomar el sol, por detrás un pareo ideal para complementar el bikini. Con estos modelos puedes ir a la playa o a la piscina ¡solamente con la toalla! No necesitarás más. No es de extrañar, entonces, que cada vez se vean más toallas así y menos de las convencionales. El futuro del verano son las toallas pareo.

No obstante, tienes que acertar con el diseño de estos modelos si quieres lucirlos en la playa este verano, por eso, desde 20deCompras te recomendamos ecommerces como Women'Secret (¡que además ahora están de rebajas!). Los estampados más veraniegos y los modelos más prácticos los puedes encontrar en su catálogo.

-Toalla pareo a rayas en un tono que te encantará. Un modelo que destacamos desde 20deCompras es este a rayas y tonos claros con algodón por un lado para secarte y tela por el otro para combinar con tu bikini.

Las medidas son 100x170 centímetros. Women'Secret

-También destacamos un modelo en zig-zag que te encantará. Con rizo liso de poliéster en el reverso y 3 borlas en las esquinas. Si eres de las personas que prefiere llevar muchos colores encima, es tu toalla pareo ideal.

Las medidas son 100x170 centímetros. Women'Secret

