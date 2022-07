Los ingresos por covid-19 en UCI aumentan un 16% en una semana y la incidencia entre mayores de 60 sube 300 puntos

La tendencia al alza de la pandemia de covid-19 continúa castigando el país en pleno verano, cuando los ciudadanos confiaban en que la vida social al aire libre redujese los contagios y los casos graves de la enfermedad. Sin embargo, los positivos reportados por el Ministerio de Sanidad llevan semanas aumentando y este incremento ya se ha reflejado en los ingresos hospitalarios y en UCI, que han subido un 21% y un 16%, respectivamente en apenas siete días.

Los últimos datos facilitados por el departamento de Carolina Darias este martes dibujan un panorama poco esperanzador, con 11.586 personas ingresadas en los hospitales españoles y 502 en Unidades de Cuidados Intensivos, lo que supone una ocupación de camas por pacientes covid del 9,56% y el 5,73%, respectivamente. De hecho, la propia ministra afirmó que la tendencia ascendente de contagios continuará, debido a la expansión de las variantes ómicron BA.4 y BA.5, presente esta última hasta en un 85% de los contagios en algunas comunidades.

La Sanidad española no veía estos números desde hace meses. Es necesario remontarse al 14 de febrero para encontrar una cifra de ingresados superior a la actual, cuando la sexta ola estaba de bajada y los hospitalizados se situaron en 12.170. En las UCI, la cantidad de camas ocupadas por positivos no era tan alta como en la actualidad desde el 22 de marzo, con 552.

Aunque los datos sobre incidencia facilitados actualmente por el Ministerio no abarcan todas las franjas de edad, sino solo a los mayores de 60 años, este indicador también ha aumentado, hasta situarse en los 1.135 casos por 100.000 habitantes. Tras una subida de casi 300 puntos en una semana, ha alcanzado el nivel más alto desde que el 1 de abril Sanidad comenzó a ofrecer los datos de este modo; un cambio cuya conveniencia ha generado desacuerdo entre los expertos.

En términos absolutos, el departamento de Darias ha sumado en siete días 155.964 casos, de los cuales algo más de la mitad (83.080) corresponden a personas de más de 60 años. Esta cantidad es el doble de las infecciones registradas en esta franja etaria hace un mes, que eran semanalmente unas 40.000. Además, los fallecimientos desde el inicio de la pandemia se han situado en 2.681.503, tras sumar 353 nuevos decesos.

Este agravamiento de la situación se produce en pleno verano, cuando los españoles esperaban disfrutar apaciblemente de sus vacaciones, sin que el virus amenazase su descanso estival. Sin embargo, esta ola no ha supuesto una sorpresa para todos. El médico e investigador de la Universidad de Leicester Salvador Macip afirma que algunos especialistas llevaban tiempo pronosticándola: "Yo lo he dicho muchas veces en los medios. Lo que pasa es que, en el momento en que decidimos 'convivir con el virus', era un discurso que no interesaba".

Por comunidades

Por comunidades, cinco presentan una tasa de camas ocupadas por pacientes COVID superior al 10% y es Madrid la más afectada, con un porcentaje del 14,41%. La siguen Castilla y León (11,87%), Castilla-La Mancha (11,65%), Cataluña (11,53%) y País Vasco (10,83%).

Sobre la situación de Madrid se pronunció este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, que aseguró que la trasmisión lleva una semana "en una fase de ralentización" e incluso de "estabilización". En este sentido, vinculó la ralentización epidemiológica a una disminución de las llamadas al Summa 112, al descenso de un 10% de pacientes que acuden a las urgencias, a una estabilización en la atención primaria y al seguimiento de las aguas residuales.

Respecto a las camas en Unidades de Cuidados Intensivos, la comunidad más castigada es Cataluña, con una tasa de ocupación de camas por enfermos de coronavirus del 11,71%. Por detrás, se sitúan La Rioja (9,43%) y Madrid (8,63%).

Al considerar la incidencia acumulada entre personas mayores de 60 años, son precisamente estas dos autonomías las que presentan peores datos, con 1.902 casos por 100.000 habitantes en La Rioja y 1.694 en Madrid. Todas las regiones, salvo Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana y Murcia, se encuentran por encima de los 1.000.

"Los modelos matemáticos dicen que ya hemos llegado al pico. A ver qué pasa. Lo más probable es que vaya bajando, con otra posible ola en otoño"

En este escenario, Darias ha vuelto a recomendar a las personas vulnerables la utilización de la mascarilla y, al resto de la población, le ha aconsejado aplicar "el sentido común en interiores como mucha gente". No obstante, Macip arroja un rayo de esperanza sobre la evolución de la pandemia: "Los modelos matemáticos dicen que ya hemos llegado al pico. A ver qué pasa. Lo más probable es que vaya bajando, con otra posible ola en otoño".