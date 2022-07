De Converse a Emilio Tucci, todas las ofertas que están ahora activas en el 'outlet' de El Corte Inglés

Si hay una época del año que nos encante es la de las rebajas, porque podemos liberar nuestra vena consumista sin sentir remordimientos o comprar aquello que tanto nos hace y siempre retrasamos porque hay algo más importante antes. Pero, esta época tan bonita del año puede vivirse los 365 días, porque hay un lugar donde siempre son rebajas, ya que podemos encontrar grandes descuentos en famosas marcas (¡qué vuelan enseguida!) cualquier día que ojeemos. Nos referimos a la web de ofertas flash de El Corte Inglés: Primeriti.

Las mejores marcas como Converse, Teva o Emilio Tucci pueden tener las mejores ofertas en este outlet de El Corte inglés. Pero, no solo en ropa, también en juguetes para los más pequeños o en productos para el hogar. Y, el verano ha traído consigo todavía mejores descuentos en más marcas. Así que, si no quieres perder de vista las ofertas de esta semana en Converse, Calvin Klein, Lacoste, en ropa de baño o, incluso, en las mejores prendas de deporte o ropa para niños no dejes de ojear este ecommerce.

El mejor calzado

Si lo que necesitas son zapatos y zapatillas para la montaña, practicar deporte o para vestir, este es tu sitio. Por ejemplo, esta semana conseguir un 60% en la famosa marca de calzado de montaña Geographical Norway es posible gracias a Primeriti. Para que te hagas una idea, una de las zapatillas de senderismo más buscadas ha pasado de costar 129 euros a solo 48, con puntera reforzada, cierre de cordones y un color que seguro te llamará la atención.

¡¡Corre que vuelan!! Primeriti

Pero, si lo que buscas es calzado de deporte de marcas como Nike o Converse también estás de suerte. Y no solo en calzado, porque estas marcas tienen en oferta también sus pantalones, camisetas, cortavientos o accesorios (¡y los han rebajado más del 40%!). Lo mejor es que son marcas para nuestros hijos y de sus favoritas. Eso sí, no te demores porque quedan las últimas tallas y desaparecen muy rápido.

Dejando el calzado a un lado, lo prometido es deuda, Emilio Tucci también tiene más de un 70% de descuento, para que te hagas una idea, un traje que valía casi 300 euros, cuesta ahora solo 89 euros. ¿Quién no ha soñado con tener un taje de esta marca? Pues ahora es más fácil que se haga realidad.

Para los más pequeños

A los más pequeños también les gustan las rebajas o, al menos, estrenar ropa nueva. Así que, no dejes pasar los descuentos del 70% en la marca Pick Ouic.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primeriti y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.