No sabíamos cuándo con exactitud, pero sí que llegaría... ¡y ya están aquí! Los Freshly Days, campaña de la popular marca de cosmética, acaban de comenzar y todos los seguidores de la marca que no pudimos aprovechar sus rebajas estivales ya estamos rastreando su catálogo para averiguar qué queremos llevarnos al mejor precio. Y es que, con el plus de envíos gratuitos en 24 o 48 horas, podemos disfrutar de muchos de sus productos más populares (¡y deseados!) con descuentos del 30% en una amplia selección, de un 35% en aquellas compras que superen los 49 euros y en algunos cosméticos un 40%.

Una oportunidad de compra que no deberías rechazar si tienes que renovar alguno de tus básicos del neceser; y, como cabe esperar, ¡antes de que termine su promoción anual más esperada! Solo tienes cuatro días para dar con los productos que necesitas y para configurar tu cesta hasta que logres ahorrar el máximo. ¿No sabes por dónde empezar? Pues tranquila: bajo estas líneas te acercamos tres must al 40% para que empieces a comprobar cuánto vas a ahorrar si eres rápida... ¡y aprovechas los Freshly Days!

Nuestros favoritos

Aunque, personalmente, nos parece muy difícil quedarnos con unos pocos, desde 20deCompras hemos querido seleccionar aquellos que, con una rebaja del 40%, nos ayudarán a ahorrar mucho. Eso sí, no olvidéis que, fuera de esta lista, hay mucho más donde elegir, tanto con este porcentaje de descuento como con el 30. ¡Que disfrutéis la compra!

Bronzing Radiance Self-Tanning Cream. Probablemente ya lo sepas, pero, por si acaso, debes saber que esta revolucionaria crema de uso facial y corporal produce un efecto dual único: autobroncea y potencia el color adaptándose a tu tono de piel, de modo que consigue un efecto totalmente natural, sin tonos sintéticos.

Te ahorras 11,60 euros en la compra.

Bronceador Radiance Self-Tanning Cream. Freshly Cosmetics

Phoenix Aura Well-Ageing Serum. Su formulación se basa en los "cinco guardianes del well-aging" (ergotioneína, la ribosa, el slow aging, el bakuchiol 1% y el kangaroo paw) para mejorar, entre otros, las funciones celulares, como la energía mitocondrial, la protección de los telómeros y la expresión epigenética.

Te ahorras 15,60 euros en la compra.

Serum Weel Ageing Freshly. Freshly Cosmetics

Hyaluronic Energy Body Serum. Este potente sérum corporal trata y previene piernas cansadas, varices, acumulación de líquidos, inflamación, mala circulación.

Te ahorras 7,80 euros en la compra.

El sérum Hyaluronic Energy Body, de Freshly Cosmetics. Freepik/20deCompras

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.