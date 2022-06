Freshly celebra su nuevo lanzamiento con rebajas del 25%: estos son los productos a los que no deberías renunciar

Pese a las altas temperaturas estivales, nuestra rutina de belleza no cambia. O, al menos, no debería hacerlo. Más cuando queremos lucir un bronceado saludable. Así, la limpieza y la hidratación siguen siendo dos premisas diarias para lograr una piel impecable, más desde que hemos aplicado métodos como el toner wash method y hemos comprobado sus bondades. Lo que sí que adaptamos es nuestro maquillaje. Y no solo el tono de la base: no, no tienes por qué tirar la que has usado todo el invierno si sabes cómo subirle un tono. Ahora los productos waterproof y aquellos de fácil y rápida aplicación se convierten en nuestros máximos aliados.

De esta última característica, lo nuevo de Freshly Cosmetics sabe... ¡y mucho! La firma de cosmética nos ha vuelto a sorprender con una nueva incorporación a su catálogo: una sombra líquida con purpurina natural que nos hará brillar este verano. Si hace poco más de una semana era un exfoliante natural el que se añadía a su web, ahora es el momento de la Dreamy Shine Liquid Eyeshadow, un producto que puedes conseguir con un 25% de descuento (¡como todos los de su web!) si incluyes el cupón Dream25 en tu compra.

Dreamy Shine Liquid Eyeshadow. Freshly Cosmetics

Una de las apuestas de la firma es que cada persona pueda elegir la intensidad del acabado de sus cosméticos... ¡y con esta sombra no iban a ser menos! Según la cantidad de producto utilizado o si los combinas con otros, puedes obtener resultados graduales. Se trata de un cosmético libre de microsplásticos que ofrece un tono roso perlado perfecto para cualquier look al tiempo que reafirma, hidrata y redensifica la piel con sus activos antioxidantes.

¿Y las rebajas?

Lo que más nos gusta de este lanzamiento, sin embargo, ¡es que viene acompañado de unas rebajas de lo más atractivas! Con un descuento del 25% en el catálogo, ahora es el momento para volver a conseguir tus favoritos de Freshly al mejor precio, aunque, si te interesa, bajo estas líneas te destacamos cuál es el top 3 que para nosotras no debería faltar.

Bronceador Bronzing Radiance Self-Tanning Cream. Aunque la familia de los bronceadores de Freshly es más amplia y diferenciada para que todos los usuarios den con el producto que mejor va con su rutina, para nosotras este potenciador es uno de los cosméticos más espectaculares de su catálogo. ¡Resultados comprobados en

Sérum hidratante. Con un poder hidratante más que necesario ahora que llega el verano y el exceso de sol, este sérum de Freshly apto para todo tipo de pieles sigue una formulación natural que nos vuelve locas. Eso sí, ahora con las temperaturas tan elevadas, es mejor ponérselo solo en la rutina de noche.

Hair Radiance Keratin Spray. Nuestro cabello también necesitas mimos y más ahora que la exposición solar aumenta y que el cloro y el agua del mar pueden afectarle. Este espray reparador está formulado con queratina vegetal para ayudarnos a conseguir un pelo sano, fuerte, brillante y sedoso. ¡Y lo protege de agentes externos!

