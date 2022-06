La historia de Khaby Lame ha recorrido el mundo en los últimos días. De ser despedido de una fábrica en marzo de 2020 a convertirse en el tiktoker con más seguidores del mundo, gracias a su sencillo humor basado en los gestos. Sin embargo, hay algo más relevante. Llegó a Italia con un año desde Senegal y, más de 20 años más tarde, aún no tiene la nacionalidad italiana.

Tras conseguir superar a la reina de TikTok hasta el momento, Charli D'Amelio, por dos millones de personas, ha realizado en una entrevista con el medio italiano La Republica donde ha hablado de los problemas que sigue teniendo para conseguir un pasaporte.

"Es injusto que una persona que vive y crece en Italia durante tantos años, todavía no tenga derecho a la ciudadanía. Y no estoy hablando solo por mí mismo", ha declarado, criticando las duras leyes que no le permiten obtener la nacionalidad.

Aseguró que había comenzado el proceso, pero tras acudir a la comisaria de Milán hace varios meses para hacer "la práctica de la ciudadanía", solo le hicieron unas fotos y le dejaron ir sin ningún tipo de aviso de cuándo continuaría el trámite. Un problema que le impidió viajar este fin de semana al VIDCON, la importante convención de youtubers celebrada en Los Ángeles.

Caro @KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della #cittadinanzaitaliana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo 🇮🇹 — Carlo Sibilia (@carlosibilia) June 24, 2022

Poco después de la publicación de la entrevista, el subsecretario de Interior de Italia, Carlo Sibilia, comentó en Twitter que habían decidido acelerar el proceso: "Estimado Khaby Lame, quería asegurarle que el decreto que otorga la ciudadanía italiana ya fue emitido a principios de junio por el Ministerio del Interior. Próximamente, serás contactado por instituciones locales para notificación y juramentación. Buena suerte".

No obstante, Lame ya lo dejó claro en la entrevista: "No soy el único aquí. La visa y tal vez la ciudadanía me harían las cosas más fáciles, pero no sería feliz pensando en todas esas otras personas que pueden incluso haber nacido en Italia y no tienen el mismo derecho".

De hecho, en entrevistas anteriores ya había mencionado la injusticia que supone el trato de favor, solo por haberse convertido en una estrella de TikTok: "Solo ahora que me he hecho famoso piensan en mi ciudadanía, antes no le importaba a nadie".