La mujer de Ion Aramendi cuenta la "terrible semana" que han pasado en casa: Covid, infección de una muela y 'shock' anafiláctico

Este domingo, los espectadores de Supervivientes: Conexión Honduras se llevaron una sorpresa al ver a Carlos Sobera al frente del programa, en sustitución de Ion Aramendi. Y es que el presentador se encontraba confinado por Covid, pero parece que no fueron los únicos problemas de salud que hubo en su casa esa semana.

"He pasado unos días un poco más complicados, pero ahora ya estoy perfecto. Lo que pasa que, simplemente por protocolo, soy positivo y todavía soy susceptible de contagiar y por eso no estoy allí", contó al conductor de First Dates por una conexión en directo.

Pero el vasco no fue el único que se contagió de coronavirus en casa, también su mujer, la periodista María Amores. Tal y como ella compartió en sus redes, ya estaban saliendo del bache y, de hecho, este lunes ya han dado negativo.

Sin embargo, no han pasado unos días nada fáciles, sino más bien una "semana terrible". Y es que ella estuvo "dos o tres días bastante mal", con mucha fiebre: "Me mandaron heparina, porque estoy embarazada, tengo Covid y 45 años. Varios factores para que me den trombos".

"En casa no lo habíamos pasado ninguno de los 4 desde que empezó la Covid. Ion estuvo muy mal, le salieron sarpullidos y de todo, le hicieron PCR el sábado, para ver si podía presentar el domingo y le dio positivo", informó Amores.

En cuanto a ella, aunque ya está totalmente recuperada, perdió el olfato y el gusto y aún no lo ha recuperado. Pero esto no fue lo único que le sucedió en esta semana, pues tuvo que acudir a urgencias para que le quitasen una muela del juicio en la que tenía "una caries gigante", e incluso tuvo que tomar antibiótico.

Aun así, sin duda, el peor momento fue cuando vio a su hijo mayor pasarlo mal. "Estamos en casa, le doy un bocadillo a Ion, de algo que él come normalmente, nada raro. Bajamos a la piscina, se empieza a poner como un tomate: labios hinchados, granos...", informó María Amores.

"Shock anafiláctico, no puede casi ni respirar. Estuvo ingresado en el hospital 10 horas por una reacción alérgica que no sabemos a qué", explicó. Pero, afortunadamente, su rápida reacción hizo que todo quedase en un susto y ya estén todos recuperados de su terrible semana.