El presentador Ion Aramendi es el encargado de presentar las galas dominicales de Supervivientes, llamadas Conexión Honduras. Sin embargo, este domingo no pudo ponerse al frente del programa por culpa del coronavirus.

"Esta noche no estaré en Conexión Honduras por POSITIVO en Covid, si bien afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Un abrazo grande a tod@s! ¡Cuidaos mucho!", decía el presentador en sus redes sociales.

Por la noche, Ion Aramendi entró por videollamada al programa, donde habló con Sobera de su situación.

"Qué guapo estás. Yo que pensaba encontrarte hecho polvo, tirado en la cama, con una manta y con una enfermera o enfermero al lado", le decía Sobera con humor.

"Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados pero ahora ya estoy perfecto", informaba sobre su situación Ion Aramendi.

"Como aún soy positivo y soy susceptible de contagiar, por protocolo de seguridad no puedo ir", explicaba el presentador de baja, que mandaba un abrazo para su compañero, el equipo del programa y la audiencia.

"Yo creo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco...", bromeaba de nuevo Carlos Sobera, antes de seguir con la gala.