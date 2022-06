La tensión entre los concursantes de Supervivientes ha ido en aumento en las últimas horas. El Pirata Morgan propuso a los aspirantes celebrar la noche de San Juan y, para ello, todos escribieron lo que más les gustaba de sus compañeros. Pero también apuntaron lo que más detestaban de ellos.

Tal como ha comentado Joaquín Prat en el Club Social de El programa de Ana Rosa, Nacho Palau e Ignacio de Borbón fueron los peor parados por los comentarios del resto de concursantes: "Nacho Palau, por egoísta patológico; Ignacio de Borbón, por su falta de personalidad".

"Nacho Palau lleva en barrena desde hace tiempo, pero al menos siente y padece. Al Borbón es como si le entra por un oído y le sale por el otro", ha señalado el presentador de la sección rosa del matinal de Telecinco.

También Lecquio ha querido aportar su opinión: "Me parece que Nacho Palau es lo peor que ha pasado por esta edición de Supervivientes porque es un tipo que se cree con todos los derechos y ninguna de las obligaciones".

"El Borbón a mí me parece que es un tipo que ha luchado como nadie, pero se ha centrado en la supervivencia física y se ha olvidado de que la clave está en la supervivencia social. Es un tipo que ha vivido ajeno a la convivencia del reality y eso le ha pasado factura, por lo que yo sé, que me lo han contado porque no le conozco, es un tipo muy tímido y por eso casi no se ha relacionado con nadie", ha sentenciado el conde.