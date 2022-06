Nacho Palau se emociona con la visita de su sobrino Yago en Honduras: "Es un chute de energía porque es un concurso difícil"

Nacho Palau está en uno de sus peores momento en el concurso. Su carácter "déspota y maleducado", según su compañeros, empujó al valenciano a mantenerse al margen del grupo.

Este domingo 26 de junio, durante la emisión de Conexión Honduras, Lara Álvarez hizo creer a Palau que debía escoger una recompensa. El concursante tuvo que escoger entre tres cajas que escondían un premio. Dos de ellos eran comida y, tras mucho pensárselo, eligió una en la que se encontraba escondido su sobrino Yago.

El ex de Miguel Bosé se quedó completamente en shock al verle y ambos se fundieron en un emotivo abrazo. Tras él, Yago le transmitió unas palabras de ánimo a su tío con el fin de que remonté su trayectoria en Supervivientes.

"Es un chute de energía porque es un concurso difícil. Me ha cambiado mucho la situación ya que se rompió mi grupo, en el que estaba muy cómodo, luego pasé a otro... Es muy difícil. Esto es muy duro psicológicamente, hay días que aguantas pero otros no", comentó Palau.

El ex del cantante de Amante Bandido confesó como se encontraba anímicamente: "Pienso mucho en mis 'nanos', porque aquí hay mucho machaque. No me gustó nada la bronca con Kiko, ahí es donde me empecé a dar cuenta de que esto es un concurso. No he sabido llevarlo muy bien, no he sido muy yo, me pesa porque ni soy falso, ni chungo, ni soy nada de nada".