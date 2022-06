El mal genio de Nacho Palau, en el punto de mira de sus compañeros de 'Supervivientes'

La última gala de Supervivientes 2022 mostró una fuerte discusión entre Anuar Beno y Nacho Palau que acabó con declaraciones del resto de compañeros contra el ex de Miguel Bosé por su fuerte carácter. Todos coincidieron en que el escultor "está inaguantable".

Anuar acusó a Palau de comer a escondidas, por lo que se llevó al réplica. "No me he metido una cucharadita de nada, no seas gilipollas", le dijo. Le sentó tan mal a Beno que le contestó tajantemente: "Cállate la puta boca, ¿eh? ¿Me vas a llamar tú a mí gilipollas, de qué, flipado? No te jode, estás metiendo la cabeza y el hocico y encima me vas a llamar gilipollas. Qué payaso es... Va a faltar el respeto a quien yo te diga, no te jode".

Al ver la discusión en la palapa, Palau se mostró arrepentido. "Me avergüenzo de lo que pasó. No tengo forma de expresarme, me supo muy mal que me acusara", explicó, mientras que Anuar dijo que "cualquier cosa que le dices, te contesta muy mal y te tienes que callar, y yo ya estaba harto".

Jorge Javier Vázquez se interesó por lo que pensaba Mariana Rodríguez al respecto. "La verdad es que esta semana contesta siempre mal a todo el mundo, siempre está de mala hostia... yo estoy harta". Igual opinó Alejandro Nieto que "tú le dices a Nacho por la mañana 'buenos días' y te responde 'buenos días para tu puta madre', por ejemplo. Te responde muy mal",

Ana Luque y Kiko Matamoros fueron los únicos que expresaron su opinión valorando las posibles razones de ese comportamiento. La amiga de Olga Moreno admitió que "está inaguantable, insoportable", pero también opina que "él contesta de esa manera porque no descansa, lleva mucho estrés, como todo el mundo. Pero es una persona sensata y buena gente".

Ante las palabras de Luque, Anuar matizó: "No se ha dicho lo contrario. Creo que debería controlar un poco más la forma de responder". Rápidamente, Matamoros contestó que "es siempre mejor alguien que tiene una mala palabra, y luego una buena obra, que quien no tiene ninguna de las dos cosas".

Jorge Javier rebatió las palabras del colaborador de Sálvame porque, para él, "lo mejor es ir aprendiendo a no soltar tanto 'me toca los huevos' y, a lo mejor, retraerse un poco y no tener que ir pidiendo perdón. Porque la vida está también para eso, para aprender".

Palau aludió a que ese es su carácter, pero el presentador le contestó que "tenemos ya 50 años, a mí decir 'es mi carácter'... estás en una convivencia y si a las personas que forman parte de ella, no les hace gracia y les molesta, tendrás que hacer todo lo posible para cambiar esa parte de ese carácter y hacer más agradable la convivencia".

Finalmente, el valenciano dio su palabra en el compromiso por llevar a cabo un significante cambio. "Por supuesto que lo voy a hacer. Lo voy a intentar", admitió.