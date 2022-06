Ireland, hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, revela que fue violada cuando era adolescente

Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish, John Legend, Mariah Carey... La cantidad de rostros conocidos que se han pronunciado en contra de manera tajante contra la resolución del pasado viernes del Tribunal Supremo de EE UU acerca de revocar la protección al derecho a abortar -considerando que la Constitución no la garantiza- es casi infinita. Y, como es el caso de algunas celebrities, no han dudado en sacar a la luz duros momentos de su pasado para argumentar por qué es importante el derecho al aborto.

Ha sido el caso de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez; de Meadow, la hija del fallecido actor Paul Walker; o, más recientemente, Ireland Baldwin, modelo de 26 años y conocida por ser la única hija de Kim Basinger, siendo su padre el también intérprete Alec Baldwin, que ha utilizado su TikTok para sorprender a sus seguidores y, de paso, intentar hacerles reflexionar.

La joven, indignada como otras muchas mujeres en Estados Unidos por la revocación de la sentencia Roe V. Wade, ha revelado que, durante su etapa adolescente, sufrió una violación. Y, además, que esta se produjo mientras estaba inconsciente, por lo que de haberse quedado embarazada hubiese sido "traumático" que la hubiesen obligado a parir.

Antes de empezar, Ireland explica que no quiere presionar a ninguna mujer a contar sus historias sobre los abortos que hayan sufrido (un hashtag que se hizo viral el día de la resolución) porque hasta que no se sientan seguras nadie puede presionarlas a hacerlo.

"Pero, en mi caso, comparto mi historia porque quiero que otras mujeres se sientan apoyadas y queridas, independientemente de que quieran hablar de sus experiencias o no. Pero esa no es la cuestión: yo lo que tengo que decir es que fui violada cuando era adolescente, y que estaba completamente inconsciente cuando aquello ocurrió", comienza diciendo.

Tras añadir que aquello "cambió el curso del resto" de su vida, Ireland añade que se sentía incapaz de comentarlo: "No le conté nada a nadie durante muchos años. La única persona que lo llegó a saber bien fue la enfermera que me trató poco tiempo después. Ni se lo dije a mi novio de entonces, ni nada de nada a mis padres ni a nadie".

La modelo reconoce que guardó ese secreto en lo más hondo de su ser y que aquello le provocó un enorme dolor no solo a ella sino a quienes estaban con ella, porque perdía el control, se sentía culpable... "A partir de ahí empecé a beber más, a salir más de fiesta, a automedicarme sin receta y estuve metida en relaciones abusivas", agrega, explicando que no se daba cuenta de dichos abusos.

"Solo puedo pensar ahora en lo traumático que habría sido para mí si me hubiese quedado embarazada, en lo que tendría que haber soportado si hubiera tenido que criar a un hijo en esas circunstancias. Y yo porque sé que tengo dinero y apoyos y acceso a los mejores recursos médicos. De no haber sido así me hubiera resultado imposible", puntualiza, siendo consciente de sus privilegios.

Finalmente, Ireland recuerda otra circunstancia que tuvo con un novio que sí quería un bebé mientras que ella no. "Me elegí a mí y lo volvería a hacer", termina.