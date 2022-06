Todo Estados Unidos está dividido por la decisión tomada por el Tribunal Supremo de este país, anunciada este viernes, de derogar el derecho al aborto y entregar la decisión sobre el tema a los estados.

Las celebridades se han apresurado a mostrar su apoyo (las menos) o su rechazo (la mayoría) a la decisión. Una de ellas es Meadow Walker, hija del desaparecido actor Paul Walker, que además ha confesado que ella misma se sometió a un aborto en 2020.

"Hay innumerables mujeres que han luchado para tomar la decisión de abortar. Yo también he luchado con la elección, pero en 2020, cuando el mundo se derrumbaba durante la pandemia, busqué un aborto", dijo la joven en una publicación en Instagram.

"El día de hoy marca un gran revés en la historia, una profunda injusticia para las mujeres en los Estados Unidos", prosiguió la hija del protagonista de la saga Fast and Furious, muerto en un accidente de tráfico en 2013.

Meadow Walker continuó su reflexión compartiendo que la experiencia fue "privada y personal" y que tuvo "la suerte de tener un gran médico que me apoyó durante el proceso".

Continuó elogiando a los profesionales médicos que la ayudaron y escribió: "Con su ayuda, puedo ser la persona feliz y saludable que soy hoy", dijo.

Sin embargo, mostró su preocupación por otras mujeres en su posición: "Ahora, saber que aún más mujeres no tendrán la oportunidad de buscar una decisión segura y elegir primero sus cuerpos es absolutamente desgarrador".

"En un mundo que constantemente margina a las mujeres, esto parece como el mayor asalto de todos", agregó. Meadow Walker concluyó su mensaje escribiendo: "Prohibir el aborto no previene los abortos, previene los abortos seguros".

Posteriormente, en una story, Walker reveló que estaba sufriendo ataques tras su confesión. "La cantidad de comentarios de odio que he recibido en esta publicación es increíble. Por favor, deja de seguirme si no estás de acuerdo con mis valores. No os quedéis para comentar cosas horribles", dijo.