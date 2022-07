Presume de 'pelazo' en vacaciones con este set de plancha y secador de viaje de Philips que te llevarás a todas partes

Vacaciones, palabra mágica que resuena en nuestros cerebros y ocupa nuestros pensamientos. Hay quienes ya están disfrutando de algunos días de relax, pero otros esperan (y desesperan) por que lleguen cuanto antes. Cualquier rincón del mundo o de la geografía española vale para desconectar. Eso sí, estar de viaje no está reñido el estilo, de eso estamos seguros. Por eso, en nuestra maleta de vacaciones no pueden faltar los outfits swimwear que marcan tendencia esta temporada o esos shorts que tan bien nos quedan. Pero, de nada sirven todos nuestros esfuerzos si cuando llegamos a nuestro destino nos damos cuenta de que ¡nos hemos dejado el secador!

Las largas jornadas de playa y sol dañan el cabello, así que debemos lavarlo cada día y aplicar productos que ayuden a repararlo, hidratarlo y reducir el encrespado. Además, si eres de los que busca lucir un peinado perfecto, el secador y la plancha son 'gadgets' que (sí o sí) tienen que ir en el equipaje. Claro, que conseguir que quepan en la maleta puede ser un problema cuando cada centímetro es necesario para incluir una prenda más. Menos mal que en 20deCompras hemos encontrado el kit de viaje definitivo (¡y de Philips!): un secador con sistema thermoprotect y una plancha con placas de queratina de las que no te separarás.

Todo lo que puede ofrecerte este ‘pack’ profesional

El kit incluye dos artículos: un sacador de 1.600 vatios con mango plegable y una plancha compacta que ocupan menos espacio en la maleta que tus herramientas habituales.

El secador pesa solo 400 gramos (sin el cable) e incluye un sistema que mezcla aire caliente y aire frío reduciendo la temperatura 15 grados para secar el pelo de forma rápida y sin dañarlo. Dispone de tres velocidades y otras tres niveles de temperatura para un peinado perfecto sin que pierdas demasiado tiempo, que estás de vacaciones. Cuenta con dos boquillas, una más estrecha y otra ancha con rejillas que reparte uniformemente el calor tanto en melenas cortas como largas.

La plancha, por su parte, tiene con placas infusionadas con queratina, un ingrediente que reduce el encrespado con cada uso y aporta brillo al cabello para lograr un acabado perfecto. Además, la punta está hecha de un material especial que la mantiene fría para que puedas sujetarla co las dos manos mientras te peinas para crear rizos y ondulaciones.

“Noto el pelo más brillante y menos encrespado”

Los usuarios de Amazon que han valorado este set profesional aprueban la potencia de secado y la combinación de aire frío y caliente para un mejor acabado. Echan de menos el difusor, ya que este producto no lo incluye, pero destacan la tecnología thermoprotect que evita daños en el cabello. Por ejemplo, Tamara, una usuaria con compra verificada, asegura que en dos minutos tiene el pelo seco: "No sabía muy bien cuál elegir por un precio accesible y la verdad no me arrepiento". También Cristina, otra usuaria con compra verificada, está encantada con la adquisición. "Después de utilizar el secador durante varias semanas, noto el pelo más brillante y menos encrespado. Lo recomiendo", asegura.

