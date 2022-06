El tratamiento capilar hidratante que se activa con el sol ya es nuestro 'must' para cuidar de la melena en verano

A las jornadas de playa y piscina pocas pegas podemos ponerles puesto que su significado intrínseco son vacaciones y buen tiempo. Y con esas premisas nos preparamos para disfrutarlos: apostamos por una nueva adquisición de swimwear para cumplir con las tendencias de cada año y nos adelantamos al moreno con la aplicación de bronceadores (¡efectivos de verdad!). Asimismo, tenemos siempre a mano la protección solar para cuidar de nuestra piel, una asignatura que ya ha dejado de ser pendiente, ya que somos conscientes de su importancia. Pero, ¿qué ocurre con el pelo?

En este caso, igual que ocurre con nuestras rutinas de belleza, el cabello suele pasar prácticamente desapercibido. Y es que somos muy conscientes de qué debemos mimar nuestra piel, pero no tanto nuestra melena. Si habitualmente está sufre por estar sometida a fuentes de calor como los secadores o las planchas de pelo, a esto se le suma en verano el cloro, la sal del mar, la arena y hasta el sudor. Tampoco ayuda el llevarlo todo el día recogido para evitar calor. Además de aclararlo en profundidad para eliminar cualquier agente externo que pueda dañarlo y aplicar las mascarillas con cierta frecuencia también podemos cuidarlo mientras tomamos el sol o nos damos un baño en la playa o la piscina.

Que no cunda el pánico: no tienes que bajar ni con un gorro protector ni tienes que evitar mojártelo en el agua. El mercado beauty ha puesto a nuestra disposición unos cosméticos cuyos ingredientes protectores se activan con el calor y, por tanto, con el sol, para multiplicar sus resultados. Este es el caso del tratamiento hidratante de Inner Home, de I.c.o.n. que reconstruye el pelo seco o dañado y calma el encrespamiento desde la capa más interna de la piel.

El tratamiento hidratante de I.C.O.N. PerfumesClub

Este producto se puede aplicar en la melena mientras disfrutamos de la playa o la piscina para que el calor del sol active su fórmula súper hidratante. La misma aplicación sirve cuando hacemos ejercicio, puesto que el calor que desprende nuestro cuerpo ayudará a hidratar el cabello. También podemos aprovechar estos beneficios en casa aplicando calor con el secador un mínimo de 20 minutos, tras haber envuelto el pelo en un gorro de ducha o plástico. Una vez transcurrido el tiempo, dejamos enfriar y enjuagamos. Con ello obtenemos un tratamiento ultrahidratante, una rutina fundamental en esta época.

¿Y el peinado?

Si hay algo a lo que no queremos renunciar es al efecto que el agua del mar crea en nuestro pelo, las deseadas ondas surferas. En 20deCompras tenemos el truco para conseguirlas... ¡e hidratar el tiempo al mismo tiempo! También de I.c.o.n., el Beachy Spray es el producto que queremos llevar sí o sí este verano en la maleta, ya que ofrece una fijación ligera con total manejabilidad, como si el cabello estuviera recién salido del mar: con un aspecto voluminoso, pero protegido frente a las agresiones externas. Con ambos productos obtendremos la fórmula para lucir pelazo este verano.

Estos dos cosméticos serán nuestros aliados este verano. Perfumes'Club

