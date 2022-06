Quién es quién entre los bronceadores de Freshly que todas quieren (¡y por cuál apostar!)

El bronceado y el guapo subido, sí, van de la mano. Si conseguimos no quemarnos al primer asalto (por no haber seguido a raja tabla los consejos de protección), ese colorcito veraniego hace que nos veamos más saludables, descansadas y felices; y es que, todo hay que decirlo: ¡también coincide con el momento en el que más vacaciones disfrutamos! Pero, mientras esperamos que llegue nuestro (ansiado) turno de desconexión, no debemos renunciar a conseguir ese bronceado que sube ánimos y que tan bien queda con los colores claros por los que apuestan las prendas estivales. ¿Cómo? Sí, la cosmética es la respuesta.

De las muchas marcas a las que se puede acudir, Freshly Cosmetics es una de nuestras favoritas (y, cada vez, la de más usuarias): ofrecen efectividad probada con fórmulas supernaturales que cuidan de nuestra piel. Y en materia de bronceadores tienen mucho y diverso entre lo que elegir: aceites, cremas, potenciadores... eso sí, cada uno tiene un uso, una duración y, por tanto, un perfil diferente que debemos conocer para saber cuál queremos. Eso sí, y nunca lo olvides, da igual cuál utilices... pero agítalo primero para conseguir un efecto homogéneo, natural y bonito. Las manchas en la piel, ¡nunca son una opción!

Sunrise Radiance Bronzing Serum, Golden Light Body y Bronzing Radiance Self-Tanning. Freshly Cosmetics/20deCompras

¿Cuál uso?

Aunque todos nos encanten y el brillo del glow nos haya cegado por completo, cada uno de los productos de Freshly tiene un fin que conviene conocer para dar con el que mejor se adapta a nuestras exigencias (y, sí, también a nuestros bolsillos). Y nosotras queremos explicarte cada uno para hacértelo un poquito más fácil y que no acabes con el carrito de la compra hasta arriba; aunque si pasa, te entendemos, ¡estos bronzers son adictivos!

Por un lado, y sin más complicaciones, está el Sunrise Radiance Bronzing Serum: un cosmético de uso facial con una formulación con alto contenido en vitamina C y en nutrientes antioxidantes que consigue que nos suba el color (¡nacarado y brillante!) al instante. Se desmaquilla, además, con facilidad al tiempo que hidrata y aporta elasticidad. En la misma línea trabaja el aceite Golden Light Body, diseñado junto a Rocío Osorno, pues está pensado para aportar un tono nacarado y brillante a la piel, esta vez del cuerpo, y lograr un resultado jugoso e irresistible que se irá cuando nos metamos a la ducha.

Otro efecto tiene el tercero, el Bronzing Radiance Self-Tanning, pues es una crema rica en ingredientes naturales (¡al 99,9%!) que, uso tras uso, aumenta el bronceado y lo potencia. Claro que, si queremos ponernos morenas en tres días, tal y como prometen (¡y muchas hemos comprobado!), debemos seguir al pie de la letra las instrucciones de uso. ¿Listas para lucir un bronceado tan casero como natural y bonito?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.