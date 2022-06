Cómo llenar la maleta de 'por si acasos' sin tener que facturar con este set de organizadores de menos de 12 euros

La diferencia entre llevar tres vestidos y solo dos a un viaje, o sufrir porque no se cierra nuestro equipaje, la marca una buena organización. Hay personas que parece que tengan un máster en ordenar el equipaje para que les quepa todo, sea como sea el tamaño de su maleta. No obstante, hay otras que se rompen la cabeza, no saben cómo organizar un equipaje y acaban renunciando a alguna prenda de ropa porque no les cabe.

Es obvio que no necesitamos ningún máster para hacer las maletas en estas vacaciones de verano tan inminentes, lo único que sí nos hace falta es un poco de ayuda y los ¡complementos perfectos! Desde 20deCompras llamamos así a unas bolsas organizadoras que ayudan a que te quepa todo en la maleta, a que tu equipaje esté siempre ordenado y a que sea más higiénico, porque cada prenda va en su sitio: por un lado la ropa limpia, por otra la sucia y por otro los zapatos.

Si quieres saber cómo solucionar tus problemas de equipaje con este truquito de menos de 12 euros, que se dice pronto, ¡no te lo pierdas! Se trata de un total de ocho organizadores de maleta para hacer el equipaje de manera ordenada. Ahorrarás gran cantidad de espacio, porque cada prenda o accesorio tendrá su sitio. La oferta se compone de tres cubos de embalaje, tres bolsas de compresión y dos bolsas para los zapatos.

Confeccionado con tela de revestimiento impermeable y malla de poliéster. Incluye cremalleras para más comodidad. Amazon

Ahorra tiempo y espacio

Podrás guardar un gran volumen de ropa para tus escapadas más largas y cada accesorio en su sitio. Además, el material suave de estas bolsas asegura que tu ropa no se arrugue durante el trayecto. Por un lado, los cubos de viaje separan tus prendas en secciones diferentes, para cada día o por forma de la ropa. Por otro, las bolsas te ayudarán a separar la ropa sucia de la limpia. Por lo que al orden se le añade limpieza.

Y, una vez en tu destino, también ahorrarás tiempo, ya que la parte superior de malla (en la superficie de los cubos) te permite ver el contenido, para que puedas encontrar todo lo que necesitas rápidamente, sin rebuscar por la maleta.

