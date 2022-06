Ya no se llaman de julio, sino de verano, ¡y por algo será! Aunque antes teníamos que esperar la llegada del séptimo mes del año para empezar a disfrutar de las rebajas, desde hace algunos años, los ecommerces se adelantan a las tiendas físicas para hacer las delicias de los más impacientes; y, sí, ¡algunos ya han comenzado con sus promociones! La avanzadilla, como suele ser habitual, la ha hecho el sector de la moda, en un momento inmejorable: tanto por la subida de precio como por la de las temperaturas. ¿Hay alguien que no tenga ganas de hacerse con algo de ropa para afrontar el verano con estilo y comodidad?

Desde 20deCompras, para que no te pierdas nada, hemos reunido algunas de las marcas que ya cuentan con rebajas para que puedas ir metiendo al carrito todo lo que necesitas. Springfield, Women’Secret, Adidas o Pepe Jeans son algunas de las firmas que, en nuestra opinión, no debes perderte. ¿Quieres descubrir sus catálogos y, también, la rebaja que nosotros no pensamos perder de vista? ¡Sigue leyendo!

Rebajas en 3, 2, 1...

Springfield, con rebajas de hasta el 50%. La moda es uno de nuestros principales focos de atención en el periodo de rebajas, más si nos topamos con promociones como la que Springfield tiene activa: hasta un 50% en su catálogo, tanto para él como para ella. La colección High Spirits, avalada por la influencer María Pombo, también está incluida en esta campaña.

Nuestra oferta favorita...unas bermudas para ellos por menos de 26 euros. Están disponibles en varios tonos para que se conviertan en tu básico estival.

Hasta un 70% de descuento en Women’Secret. Ropa deportiva, conjuntos interiores, bañadores... ¡y mucho más! Todo ello te espera en el catálogo rebajado de Women’Secret, donde también podemos encontrar una sección maternity y prendas para dormir a pierna suelta.

Nuestra oferta favorita... un bañador por menos de 35 euros. Con cuello halter, está diseñado con un efecto moldeador para realzar la figura.

El catálogo de Pepe Jeans, al 30%. Además de los vaqueros y las propuestas denim características de la marca, la colección de la firma incluye prendas de todo tipo, hasta para niños. Así, en la colección para ella encontramos vestidos de algodón, propuestas de crochet y pantalones vaporosos. Para ellos, camisas, polos, jeans y calzado cómodo.

Nuestra oferta favorita... un peto corto denim que se convertirá en un fondo de armario y en un indispensable en tu maleta. Ahora puede ser tuyo por menos de 60 euros.

A mitad de precio, en Reebok. Hasta el 50% de descuento puedes encontrar en el catálogo de una de las firmas deportivas más populares, tanto en ropa como en calzado, para él y para ella.

Nuestra oferta favorita... la rebaja del 40% en las Speed 21 TR, que pasan de costar 110 euros a 66. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

El outlet de Adidas al 50%. No es broma: puedes encontrar tus favoritos de esta marca a mitad de precio en su web; eso sí, no te lo pienses mucho: ¡porque sus ofertas suelen volar! Hay buenas ofertas para él, ella o niño, ¿con cuál te quedas?

Nuestra oferta favorita... nos quedamos con el descuentazo de las zapatillas Adizero Boston 10, pues gracias a la rebaja del 40% te las llevas por 84 euros en vez de por 140.

